Vitesse wil per direct afscheid nemen van Oussama Tannane

Maandag, 4 oktober 2021 om 21:20 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:29

Oussama Tannane heeft waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd voor Vitesse al gespeeld, zo weet De Telegraaf. De 27-jarige aanvallende middenvelder is met de Arnhemmers in gesprek over de ontbinding van zijn contract, dat aan het eind van het seizoen afloopt. Tannane werd vorige week door Thomas Letsch uit de A-selectie gezet. De Duitse trainer hoeft Tannane niet meer terug te zien, zo maakte hij maandag duidelijk.

Beide partijen zijn momenteel in onderhandeling over de financiële afwikkeling van de contractontbinding van Tannane. De middenvelder wilde afgelopen zomer al een transfer maken, maar zag dat ondanks belangstelling uit onder meer Turkije mislukken. Vorig seizoen behoorde Tannane tot de sterspelers van Vitesse, maar dit seizoen wist hij zich mede door de komst van Yann Gboho niet in de basis te knokken.

Tannane liet al eerder blijken moeite te hebben met zijn reserverol en het conflict met Letsch kwam afgelopen woensdag tot een climax. Tannane zou niet zijn komen opdagen voor een training en werd door de trainer uit de wedstrijdselectie gezet. De offensieve middenvelder miste daardoor de Conference League-wedstrijd tegen Stade Rennes (1-2 verlies) en het Eredivisie-duel met Feyenoord (2-1 winst).

Maandagochtend sprak Tannane tegenover De Telegraaf nog de hoop uit om 'via de voordeur' Vitesse te kunnen verlaten. "Ik heb altijd mijn hele ziel en zaligheid in Vitesse gestoken, wil scoren, assists geven en belangrijk zijn, want ik ben dankbaar voor de kansen die ik kreeg. En ik heb de club in mijn hart gesloten. Ik wil strijden voor mijn plek, afscheid nemen met een plek die recht geeft op Europees voetbal en Vitesse via de voordeur verlaten." Tannane werd twee jaar geleden door Vitesse transfervrij opgepikt en speelde sindsdien 61 duels voor de club, waarin hij 15 goals en 17 assists produceerde.