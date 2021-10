Johan Derksen onthult gewenste versterkingen voor dagelijkse talkshow

Maandag, 4 oktober 2021 om 20:14 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:17

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de nieuwe dagelijkse talkshow die Johan Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee vanaf 2022 gaan maken. Derksen onthult in gesprek met het Algemeen Dagblad onder meer Henk Westbroek te willen aantrekken als vaste tafelgast. "Henk heeft politiek inzicht, verstand van muziek, eigenlijk heeft hij overal een mening over. Ik zie hem er graag bij", aldus Derksen.

Of het zo ver komt, is nog maar de vraag. "Henk weet nog nergens van en ik moet het ook nog met René en Wilfred overleggen en waarschijnlijk hebben zij ook nog wel wensen", aldus Derksen. Het is de bedoeling dat de talkshow vanaf januari van maandag tot en met vrijdag op SBS 6 te zien zal zijn. De vaste bezetting blijft met Derksen, Van der Gijp en Genee hetzelfde als die in Veronica Inside, met daarbij elke dag een andere roulerende gast als aanvulling.

Derksen onthult dat Leonie ter Braak, Merel Westrik en Özcan Akyol zijn benaderd door Talpa. "Voor Leonie en Merel is dat gemakkelijker, zij werken al bij Talpa." Akyol denkt naar eigen zeggen nog na over het aanbod van Talpa, terwijl Derksen het liefst ook Sven Kockelmann wil aantrekken. "De beste die je kunt bedenken, maar ja, die ligt vast hè." Kockelmann staat onder contract bij de KRO-NCRV en presenteert dagelijks het programma 1 op 1 op NPO Radio 1.

Zoals al eerder bekend zullen Derksen, Van der Gijp en Genee binnenkort ook te zien zijn in de tweede serie van het SBS 6-programma Marble Mania. "In november zijn de opnames. John de Mol heeft ons gevraagd en ach, die man betaalt ons een godsvermogen. Dan kan ik me wel een uurtje voor lul laten zetten bij deze knikkershow", zegt Derksen met een knipoog.