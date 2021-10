Transfermarkt voert grootste waardedaling van Eredivisie-speler ooit door

Transfermarkt heeft maandag de spelerswaarden in de Eredivisie van een update voorzien. André Onana is verreweg het grootste slachtoffer van de verversing, want de geschorste doelman van Ajax ziet zijn waarde dalen van dertig naar zeventien miljoen euro. Een daling van dertien miljoen euro is de grootste die Transfermarkt naar eigen zeggen ooit heeft doorgevoerd in de Eredivisie.

De transferwebsite voert een aantal redenen aan voor de gigantische waardedaling van Onana: de Kameroener zag de belangstelling van Tottenham Hotspur en Chelsea verdampen en ging bovendien niet in op een contractaanbieding van Ajax. Bij de spelerswaarderingen afgelopen zomer moest bovendien de schorsing van Onana nog definitief worden. Dat is inmiddels gebeurd, waardoor de goalie in ieder geval tot 4 november niet in actie komt, hetgeen slecht is voor zijn marktwaarde. Het is sterk de vraag of Ajax hem daarna wél zal opstellen.

Onana is ondanks de daling nog altijd de hoogst gewaardeerde doelman in de Eredivisie. Justin Bijlow ziet zijn waarde stijgen van acht naar twaalf miljoen euro en komt een flink stuk dichterbij. Dat heeft de doelman volgens Transfermarkt vooral te danken aan zijn debuut in het Nederlands elftal. PSV-doelman Joël Drommel, die eveneens bij Oranje zit maar nog wacht op zijn debuut, ziet zijn waarde toenemen van vier naar vierenhalf miljoen euro. Yvon Mvogo, de concurrent van Drommel in Eindhoven, ziet zijn waarde dalen van vierenhalf naar drieënhalf miljoen euro en is de vierde duurste keeper in de Eredivisie.

Ajax heeft de vijf duurste spelers in de Eredivisie in zijn selectie. Ryan Gravenberch krijgt er 5 miljoen euro bij en is met een waarde van 33 miljoen euro de duurste, daarna volgen Sébastien Haller (27 miljoen euro), Antony (25 miljoen euro), Lisandro Martínez (25 miljoen euro) en David Neres (22 miljoen euro). Op plek zes maakt Cody Gakpo een sprong. De aanvaller van PSV ziet zijn waarde met 4 miljoen euro toenemen en komt op 22 miljoen euro. Ploeggenoot Noni Madueke maakt een sprong voorwaarts van twee miljoen euro en is nu achttien miljoen euro waard. De meest waardevoller Feyenoorder is nog altijd Marcos Senesi, die één miljoen euro inlevert op zijn waarde en terechtkomt op achttien miljoen euro.

Owen Wijndal raakte zijn plek bij het Nederlands elftal voorlopig kwijt door een blessure en ziet zijn waarde met tweeënhalf miljoen euro dalen naar vijftien miljoen euro. De linksback van AZ blijft op zijn positie nog wel Tyrell Malacia voor. De verdediger van Feyenoord kwam afgelopen periode juist bij Oranje en ziet zijn waarde met anderhalf miljoen euro toenemen tot negen miljoen euro. Ook Jurriën Timber maakt een gigantische stap voorwaarts: de verdediger van Ajax krijgt er zes miljoen euro bij en is nu zeventien miljoen euro waard.