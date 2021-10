Discussie krijgt vervolg: ‘Jij bent Valentijn Driessen, ik ben Louis van Gaal’

Maandag, 4 oktober 2021 om 18:00 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:04

Louis van Gaal heeft maandag op de persconferentie opnieuw een levendige discussie gevoerd met Valentijn Driessen. De bondscoach van Oranje had eerder op het persmoment Memphis Depay geciteerd, waarna Driessen aan Van Gaal vroeg om daarover meer duidelijkheid te scheppen. De keuzeheer was dat echter niet van plan.

"Ik sprak met Memphis Depay en vond het geweldig wat hij zei", aldus Van Gaal. "Hij zei: trainer, ik ben hier heel gelukkig weggegaan en kom ook heel gelukkig weer aan. Nou, mooier kan je het niet verwoorden." Later kwam Driessen daarop terug: "Je had het over Depay en ik begreep het eigenlijk helemaal niet. Hij is hier heel gelukkig weggegaan, en hij is hier heel gelukkig aangekomen. Maar daar zit een tijd tussen. Is hij zo blij dat hij weer bij jou is? Of was hij gedurende die hele tijd heel blij?"

Van Gaal reageerde daarop als volgt: "Ik citeer Memphis en ik vond het heel mooi gezegd. Ik interpreteer het op mijn wijze. Jij interpreteert het waarschijnlijk op een heel andere wijze. Jij bent Valentijn Driessen, ik ben Louis van Gaal. Ik interpreteer het dat hij het een geweldige tijd vond, die week. Hij heeft heel wat doelpunten gemaakt en assists gegeven, dus ik kan me dat voorstellen. Nu komt hij ook weer gelukkig terug, omdat hij ook weer in Woudschoten in Zeist is, met medespelers die hem daartoe in staat hebben gesteld. Zo vat ik het op, maar je kan het ook anders opvatten."

Driessen vroeg of Van Gaal aan Depay heeft gevraagd wat hij precies bedoelde. "Ja, maar dat is dus privé en niet iets dat ik aan de media kan vertellen. Maar zo'n mooie zin wél", aldus Van Gaal, waarna Driessen vroeg of de zin betekent wat hij net had verteld. "Nee, nu ga je weer een verhaal creëren voor jezelf in je kolommetje, en dan zeg je: 'Hij is bij Barcelona ongelukkig.' Dat heb ik helemaal niet gezegd. Jullie ook, dat jullie opletten", zo wees Van Gaal naar de andere journalisten in de zaal. "Ik heb dat niet gezegd. Dus dat morgen niet in je kolommetje schrijven."

Van Gaal onthulde verder niet met Frenkie de Jong te hebben gesproken. "Frenkie heb ik even overgeslagen, Luuk niet. Maar dat gaat jullie verder helemaal niks aan, dat is de interactie tussen de spelers en de bondscoach. Dat is gewoon privé. Daar kan ik toch niet mee naar buiten toe treden? Dat ik die zin (van Memphis, red.) zeg, is al te veel. Dan krijg ik slaag van Memphis."