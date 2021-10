‘Gefrustreerde Mesut Özil werpt trainingsshirt richting Vítor Pereira’

Maandag, 4 oktober 2021 om 19:28 • Laatste update: 19:21

Mesut Özil heeft volgens Turkse media zondag uit frustratie zijn trainingsshirt in de richting van coach Vítor Pereira gegooid. De creatieveling van Fenerbahçe bleef in het gewonnen duel met Kasimpasa (2-1 zege) negentig op de bank zitten, iets waar hij duidelijk niet van gediend was.

Fenerbahçe wist zondag een benauwde zege te boeken op Kasimpasa. Door de overwinning blijven Sari Kanaryalar koploper in de Süper Lig met één punt voorsprong op concurrent Trabzonspor. Özil zal blij zijn geweest met de drie punten, maar had ongetwijfeld gehoopt op meer dan een bijrol. De middenvelder moest midweeks het Europa League-duel met Olympiacos (0-3 nederlaag) nog aan zich voorbij laten gaan vanwege de griep, maar was tegen Kasimpasa gewoon fit en inzetbaar.

De voormalig international van Duitsland liep zich een groot deel van de tweede helft warm langs de zijlijn, maar Pereira gunde hem uiteindelijk geen speelminuten. De middenvelder oogde duidelijk geïrriteerd en leek zijn trainingsshirt in de richting van de Portugees te gooien toen de selectie van Fenerbahçe zich klaarmaakte om terug naar de kleedkamer te gaan. “De grootste wens van de coach was om donderdag de wedstrijd te spelen onder leiding van Mesut”, zo liet president Ali Koc weten.

“Het was voor Mesut ook een grote droom om zich nog een keer duidelijk te laten zien in Europa, maar hij had pech omdat hij ziek werd." Volgens de voorzitter is Özil naar Fenerbahçe gekomen om de leider van de ploeg te worden en de club na zeven jaar weer kampioen van Turkije te maken. “Dat zal hij ook doen. Hij zal de wereld laten zien wie hij is”, zo sprak Koc vol vertrouwen. De middenvelder kwam dit seizoen tot nog toe negen keer in actie voor Fenerbahçe. In die wedstrijden was hij goed voor drie goals en één assist.