Louis van Gaal geeft toelichting over perspectief Quincy Promes bij Oranje

Maandag, 4 oktober 2021 om 17:46 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:53

Louis van Gaal verwacht Quincy Promes niet te selecteren zolang de aanvaller verwikkeld is in een strafzaak. Het Openbaar Ministerie wil Promes vervolgen omdat hij wordt verdacht van het neersteken van zijn neef, maar een officiële aanklacht is nog niet ingediend. Zolang Promes niet is vrijgepleit, lijkt Van Gaal niet van plan om een beroep op hem te doen. Inhoudelijk laat hij zich niet uit over de zaak.

"Daar kan ik geen mening over hebben, want dat weet ik niet", maakt de bondscoach duidelijk. "Ik weet wel dat een speler die in zo'n zaak verwikkeld is veel meer moeite heeft om zijn focus op de wedstrijd te houden. In Rusland ben je ver weg, maar in Nederland ben je dichtbij. Dat is een groot verschil." Promes scoorde op zaterdag 25 september eenmaal voor Spartak Moskou in de competitiewedstrijd tegen Ufa (2-0 zege) en leidde zijn ploeg vorige week donderdag met twee doelpunten naar een verrassende zege op Napoli (2-3) in de Europa League. Van Gaal volgt de prestaties, maar houdt hem voorlopig buitenboord.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Ik heb ook weer gezien hoe Quincy heeft gespeeld. In 2014 nam ik hem ook al op in de voorselectie voor het WK, maar uiteindelijk redde hij het niet. Ik denk niet dat spelers die verwikkeld zijn in zulke zaken selecteer", aldus de keuzeheer, die de vraag krijgt of Promes wel bij de selectie had gezeten als er geen strafzaak liep. "Quincy Promes kan rechterspits spelen", luidt zijn antwoord. "En die kan ook nog rechtsback spelen. In 2014 heeft hij op de training wel dertig keer daar moeten spelen van mij."

Van Gaal insinueert daarmee dat Promes een gat in zijn selectie zou kunnen opvullen. Hij spreekt tijdens de persconferentie andermaal over het gebrek aan opties op de positie van rechtsbuiten. "Als je de selectie ziet, dan is iedere positie dubbel bezet. Er is maar één positie die niet dubbel bezet is, dat is de rechterspitspositie." Hij hint ernaar Noa Lang te gaan inzetten als rechtsbuiten. Diens inzetbaarheid op die positie was 'een van de argumenten' om hem te verkiezen boven Arnaut Danjuma.