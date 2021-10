Van Gaal: ‘Hij is ongelooflijk goed met de voeten, dat wil je niet weten’

Maandag, 4 oktober 2021 om 17:30 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:52

Louis van Gaal heeft vier keepers geselecteerd voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Letland en Gibraltar, maar Jasper Cillessen is niet opgenomen. Justin Bijlow (Feyenoord), Tim Krul (Norwich City), Joël Drommel (PSV), Mark Flekken (SC Freiburg) mogen strijden om een plek onder de lat. Van Gaal heeft vier doelmannen geselecteerd omdat hij op zoek is naar de beste keeper en heeft een rentree van Cillessen nog zeker niet uitgesloten.

"Ik ben nop zoek aar de beste keeper, en Cillessen hoort daar ook bij", maakt de bondscoach maandag duidelijk op de persconferentie. "Die is ook weer gaan keepen, maar ook weer net een beetje te laat. Die moet het weer gaan bewijzen bij Valencia, maar Cillessen is gewoon een hele goede keeper." Cillessen was in de voorbereiding op het nieuwe seizoen geblesseerd en zat vervolgens op de bank, maar keepte weer negentig minuten in de laatste twee competitieduels van zijn club. In de laatste interlands tegen Noorwegen, Montenegro en Turkije stond Bijlow onder de lat, maar het is nog niet gezegd dat Van Gaal vasthoudt aan die keuze.

"Bijlow als eerste keus? Dat vind jij al. Oh, oh, oh", zegt Van Gaal. "Ja, hij heeft het goed gedaan, maar ik ben altijd op zoek naar betere spelers. Ons scoutingapparaat heeft Flekken ontdekt, ook omdat spelers die met hem gespeeld hebben, ons erop gewezen hebben. Wij gaan dan kijken. Datzelfde geldt voor Arnaut Danjuma. En ook voor Anwar El Ghazi, maar die speelt niet meer. Dan houdt het op. Maar we blijven altijd kijken om ons te verbeteren. Als ik spelers niet ken, dan moet ik ze wel uitnodigen. Dat is wat ik noem voelen, horen, zien. En hoe valt hij in de groep? Want dat is ook heel belangrijk. Dat zijn allemaal redenen om spelers wel of niet te selecteren."

"Hij is ongelooflijk goed met de voeten, dat wil je niet weten", vertelt Van Gaal over Flekken. "Dat is een Van Gaal-keeper. Van der Sar was ook heel goed met de voeten, Cillessen heeft dat ontwikkeld. Dat is voor mij heel belangrijk. De verdedigende organisatie van Freiburg zit ook heel goed in elkaar. En de keeper is daar de baas over." De bondscoach heeft al met Flekken gesproken. "Maar zijn Duits is beter dan zijn Nederlands. Dat komt waarschijnlijk omdat hij een beetje Limburgs spreekt, dat maakt hem moeilijk te verstaan."