Van Gaal bespreekt ‘opvallende afwezige’: ‘Ben jij de bondscoach? Nee? Fijn’

Maandag, 4 oktober 2021 om 17:12 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:52

Louis van Gaal erkent dat Arnaut Danjuma goed presteert bij Villarreal. De aanvaller werd door diverse analisten getipt voor de selectie van het Nederlands elftal, maar Louis van Gaal nam hem desondanks niet op in de groep voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Letland en Gibraltar. Van Gaal vermoedt dat Danjuma er volgende maand wel bij zit voor de wedstrijden tegen Montenegro en Noorwegen.

"Ik heb kunnen lezen dat jullie mij daarop gewezen hebben", zegt Van Gaal over de absentie van Danjuma in de selectie. De 24-jarige buitenspeler was dit seizoen in acht officiële wedstrijden goed voor vijf doelpunten en een assist. Hij bereidde midweeks een doelpunt voor in de Champions League-wedstrijd tegen Manchester United (2-1 zege) en loodste zijn ploeg zondag met twee goals voorbij Real Betis (2-0). "Jammer dat jullie Mark Flekken niet in de gaten hebben gehad, dat vind ik wel jammer."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Flekken werd voor het eerst bij de selectie gehaald. Van Gaal kreeg de opmerking dat de afwezigheid van Danjuma opvalt. "Dat vind jij. Ben jij de bondscoach? Nee? Ah, fijn", zegt de bondscoach cynisch. "Hij is van club veranderd. Dat heeft hij nogal laat gedaan", doelt hij op de transfer van Bournemouth naar Villarreal medio augustus. "In de eerste fase speelde hij ook niet, viel hij in het algemeen in. De laatste vier wedstrijden doet hij het geweldig en kan hij er ook bij zijn. Maar daar heb ik niet toe besloten. Ja, hij doet het goed, maar daar heb ik jullie echt niet voor nodig."

"Flekken heb je toch ook niet ontdekt? Nou, dan", vervolgt Van Gaal. "Denk je nou echt dat de KNVB geen scouts heeft? Ik moet wel eerlijk zeggen dat we de lijst twee weken geleden hebben opgeschoond, omdat die honderd spelers bevatte. Dat lijkt mij een beetje te veel. Danjuma stond erop, we kennen hem allemaal. We kijken alles en ik ben hartstikke blij dat hij het zo goed doet. Hij heeft weer twee doelpunten gemaakt en is beslissend op het hoogste niveau. Ik kan me niet voorstellen dat hij er de volgende keer niet bij is. Maar hij kan ook in een dip komen."

Van Gaal wil niet te veel ingaan op de vraag wat Danjuma moet verbeteren om geselecteerd te worden voor Oranje. "Hij scoorde niet zo gemakkelijk, maar dat heeft hij gisteren ook weer gelogenstraft door twee keer te scoren", aldus Van Gaal. "Het gaat er volgens mij niet om dat ik aan de media moet uitleggen wat hij moet verbeten. Dat moet ik hem persoonlijk zeggen. Dat deel ik niet met jullie, omdat dat een eigen leven gaat leiden in de media."