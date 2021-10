Grote lijst afwezigen opent deur voor opstelling met Klaassen én Berghuis

Maandag, 4 oktober 2021 om 16:42 • Dominic Mostert • Laatste update: 16:46

Davy Klaassen maakt spoedig zijn rentree in de opstelling van Ajax, vermoeden Mike Verweij en Valentijn Driessen. De journalisten van De Telegraaf blikken maandag in de podcast Kick-Off vooruit op de eerstvolgende competitiewedstrijd tegen sc Heerenveen van zaterdag 16 oktober. Een dag eerder spelen Brazilië en Argentinië ieder een WK-kwalificatiewedstrijd, waardoor Ajax diverse spelers moet missen in Friesland.

In de afgelopen drie wedstrijden kreeg Berghuis als aanvallende middenvelder de voorkeur boven Klaassen. De ex-speler van Feyenoord nam de positie over door een blessure van Klaassen en was sindsdien goed voor vier doelpunten en zes assists in zeven officiële wedstrijden. "We hebben het over SC Cambuur, Fortuna Sittard, PEC Zwolle en FC Groningen", nuanceert Driessen de prestaties echter. "Besiktas kwam met vier spelers die hun Champions League-debuut maakten; twee speelden pas voor de tweede keer in de Champions League. Die dingen moet je allemaal meewegen."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Ik ben ervan overtuigd dat als de tegenstand echt groot wordt, Erik ten Hag direct teruggrijpt op Klaassen", vervolgt de chef voetbal van de krant. "Hij gaf al een beetje een voorzet door te spreken over de kwaliteiten die Klaassen heeft en Berghuis veel minder. Hij vergoedde dat wel een beetje door te zeggen dat Steven ook steeds beter verdedigt en het moment van omschakeling bij balverlies steeds beter ziet, maar Klaassen heeft dat gewoon veel meer in zich. Ik denk dat Klaassen in wedstrijden tegen clubs als PSV en Borussia Dortmund op 10 staat." Ajax speelt op dinsdag 19 oktober tegen Borussia Dortmund in de Champions League en vijf dagen later tegen PSV in de Eredivisie.

In de aanloop naar de Champions League-wedstrijd tegen Besiktas weidde Ten Hag uit over de kwaliteiten van Klaassen en Berghuis, toen hij werd gevraagd om beide spelers met elkaar te vergelijken. “Een heel grote kwaliteit van Davy is dat hij gevoel heeft voor ruimtes, om die te belopen. Hij heeft een heel goede timing daarin en een fantastische defensieve omschakeling”, gaf de trainer aan. “Steven maakt goede positiekeuzes en het overzicht en de techniek om de laatste bal te geven. Hij heeft me verbaasd in de progressie die hij boekt in het belopen en de timing om ruimtes te bespelen en de samenwerking daarin met de spits, maar zeker ook in de defensieve omschakeling.”

Clubwatcher Verweij denkt dat de keuze uiteindelijk automatisch voor Ten Hag gemaakt wordt. "Het probleem gaat zich natuurlijk vanzelf oplossen voor Ten Hag. Er zullen altijd blessures zijn. En in de eerstvolgende wedstrijd na de interlandperiode, komen alle Zuid-Amerikanen op de wedstrijddag terug. Dan kan hij normaal gesproken geen beroep doen op Martínez, Tagliafico, Álvarez en Antony", blikt Verweij vooruit. "Dan zal Berghuis sowieso naar de rechterkant gaan en komt er een plek voor Klaassen. Je zou zelfs Klaassen op de plek van Álvarez kunnen zetten. Er vallen altijd spelers weg. De breedte van de selectie van Ajax is dit jaar de kracht van de ploeg."