Aad de Mos: ‘Ik vind het meer een rugbyer, ik houd niet van die types’

Maandag, 4 oktober 2021 om 16:08 • Laatste update: 16:17

Aad de Mos is nog niet overtuigd geraakt van Carlos Vinícius. De oud-trainer vindt dat de huurling van Benfica nog weinig potten heeft kunnen breken tijdens zijn eerste maanden bij PSV. Voor de in vorm verkerende Ibrahim Sangaré heeft De Mos daarentegen wel positieve woorden over. Zondag opende Sangaré met een fraai doelpunt de score in de competitiewedstrijd tegen Sparta Rotterdam (2-1).

“Ik heb vanaf het begin gezegd: ‘Als je bij Benfica niet mee kunt, waarom zou je dan bij PSV wel meekunnen?’”, geeft De Mos aan over Vinícius in gesprek met het Eindhovens Dagblad. “Zijn manier van spelen, in tegenstanders gaan hangen, is ook niet mijn manier van spelen. Ik vind het meer een rugbyer. Ik houd niet van die types en hij zal ook geen potten bij PSV gaan breken, denk ik.” De spits viel afgelopen week nog in tijdens de gewonnen duels met Sturm Graz en (1-4) en Sparta (2-1), maar was niet bij een van de doelpunten betrokken.

PSV wint met 2-1 van Sparta, mede door deze goal van Sangaré die eindelijk Okoye passeert! ?? ?? Nabeschouwing nu op ESPN #?? #psvspa pic.twitter.com/49GrvHtJpZ — ESPN NL (@ESPNnl) October 3, 2021

PSV-watcher Rik Elfrink valt op dat Sangaré in balbezit enorm aan het groeien is, iets wat De Mos alleen maar kan beamen. “Hij ontwikkelt zich. Hij heeft ook vertrouwen opgedaan bij de nationale ploeg, want bij Ivoorkust scoort hij ook." Sangaré maakte twee doelpunten in twaalf interlands; zijn laatste treffer voor Ivoorkust dateert van 5 juni in de vriendschappelijke interland tegen Burkina Faso (2-1). "Het is ook een speler de tijd nodig heeft, want hij komt uit een andere voetbalcultuur.” Volgens De Mos is de defensieve middenvelder nu helemaal gewend geraakt bij PSV en zal hij alleen maar beter worden.

Volgens de oud-trainer worden types als Sangaré vaak onderschat door de Nederlandse media en het publiek. “Kijk naar Edson Álvarez, die kon er ook helemaal niks van. Dat wordt ook allemaal geloofd door de praatprogramma’s, maar bij een gerenommeerde trainer als Roger Schmidt staat Sangaré telkens als eerste op het wedstrijdformulier. De trainer benoemt ook elke keer zijn kwaliteiten”, geeft De Mos aan, die verwacht dat PSV nog veel plezier aan de Ivoriaan gaat beleven. “Op de lange termijn zie ik hem wel vertrekken naar een grote Spaanse club of naar Engeland.”