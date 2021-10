Fabrizio Romano geeft Koeman laag cijfer: ‘Soms moet je je mond houden’

Maandag, 4 oktober 2021 om 15:03 • Dominic Mostert • Laatste update: 15:05

Fabrizio Romano vindt dat Ronald Koeman te weinig uit zijn spelersmateriaal haalt. De trainer van Barcelona staat onder grote druk na tegenvallende resultaten in LaLiga en de Champions League. Zaterdag verloor Barcelona met 2-0 van Atlético Madrid, waardoor de club op de negende plaats staat in Spanje. In zijn Here We Go-podcast beoordeelt Romano maandagmiddag het seizoen van diverse trainers uit Europa met een cijfer. Koeman krijgt van hem een 4 voor de prestaties tot dusver.

"Het klopt dat alles veranderd is bij Barcelona. Ze zijn Lionel Messi en Antoine Griezmann kwijtgeraakt, dat weten we", geeft de bekende journalist aan. "Het is niet het beste moment om trainer van Barcelona te zijn. Het is geen fantastische ploeg, maar ook geen verschrikkelijk slechte ploeg. Je had niet met 3-0 van Benfica hoeven te verliezen, of met 2-0 van Atlético Madrid. Maar de manier waarop ze verloren, is nog het ergst." Medejournalist Francesco Porzio, ook aanwezig tijdens de podcast, is het daarmee eens. “Ze verloren al voordat ze het veld op kwamen. Dat is onacceptabel."

"Afgezien daarvan praat hij te veel, hij maakt te veel statements", vindt Porzio. "Naar een persconferentie gaan en een statement voorlezen zonder vragen te beantwoorden, die documentaire in Nederland over Koeman en zijn zaakwaarnemer… Ik snap dat ze willen laten zien dat het niet alleen de schuld van Koeman is. Dat klopt ook, hij is waarschijnlijk een van de mensen die het minst schuldig is aan de situatie. Maar het heeft geen zin om uitspraken te doen als: Barcelona heeft een toekomst dankzij mij.” Porzio doelt op de uitspraak die Koeman vorige maand deed in een interview met de NOS. De oefenmeester refereerde aan talentvolle jeugdspelers die onder zijn bewind een kans krijgen.

Romano is het ermee eens dat Koeman te veel aandacht opeist. “Ja, de zomer was vreselijk. De strategie viel compleet in duigen toen op 5 augustus duidelijk werd dat Messi zou vertrekken. Maar als het niet goed gaat, moet je soms gewoon je mond houden, hard werken en wat wedstrijden winnen.” Koeman lijkt zich weinig van de kritiek aan te trekken, want hij schuift woensdagavond aan bij de talkshowtafel van Johnny de Mol in het programma HLF8. Romano vindt overigens niet dat het trainerschap van Barcelona momenteel een missie is die voor iedere trainer gedoemd is om te mislukken, zegt hij desgevraagd.

“Barcelona blijft Barcelona. De ploeg is niet zo slecht als de resultaten doen vermoeden. Met de juiste trainer kunnen ze iets moois bereiken. Ik zeg niet dat ze de Champions League kunnen winnen, maar ze kunnen wel iets moois doen. Misschien is Koeman nu niet de juiste trainer, misschien was de schok van de zomer gewoon te groot. Ik denk niet dat iedere trainer zijn carrière zou vergooien bij Barcelona. Het blijft voor iedere trainer een mooie uitdaging.” Als geschikte potentiële opvolgers van Koeman laat Romano de namen van River Plate-trainer Marcelo Gallardo en van Ajax-trainer Erik ten Hag vallen. “Ten Hag de beste optie? Daar ben ik het mee eens, als er een goed sportief project is.”