‘Hij heeft alles van een topvoetballer, ik zie hem graag bij Feyenoord of AZ’

Maandag, 4 oktober 2021 om 14:07 • Dominic Mostert • Laatste update: 14:10

Rai Vloet maakt dit seizoen veel indruk op Jan Poortvliet. De aanvallende middenvelder van Heracles Almelo opende zaterdag de score tegen Willem II (3-2 zege) door een strafschop te benutten. Het was zijn tweede doelpunt van het seizoen; in de vorige jaargang was Vloet goed voor 16 treffers en 7 assists in 33 duels. Volgens Poortvliet, dit seizoen wekelijks rapporteur voor De Telegraaf, is hij toe aan een stap hogerop.

Sinds de start van vorig seizoen waren slechts vier spelers bij meer treffers in de Eredivisie betrokken dan Vloet (25: 18 goals en 7 assists). Dat zijn Dusan Tadic (40), Steven Berghuis (38), Donyell Malen en Giorgos Giakoumakis (beiden 27). Vloet opende niet alleen de score tegen Willem II, hij was in de tweede helft ook belangrijk. Eerst schoot hij op de paal; na 53 minuten zette hij Ulrik Jenssen op het middenveld van de bal, om vervolgens Delano Burgzorg een vrije doortocht richting het doel van Timon Wellenreuther te bezorgen: 2-0.

De door Rai Vloet benutte penalty is te zien vanaf minuut 0:10.

Poortvliet, in zijn actieve carrière negentienvoudig international van Oranje, noemt Vloet 'de motor van Heracles Almelo'. Vloet komt uit de jeugdopleiding van PSV, maar speelde slechts negen duels in de Eredivisie voor die club. "Hij heeft nooit op het niveau gespeeld waarvan ik denk dat hij dat echt aankan. Hij is nu het boegbeeld dat je niet snel in hem ziet. Dat gemakzuchtige heeft hij, mede door trainer Frank Wormuth denk ik, niet meer. Hij is volwassen geworden, heeft alles wat een topvoetballer moet hebben en ik zou hem graag eens bij Feyenoord of AZ zien."

Vloet heeft een plek in het door Poortvliet samengestelde Elftal van de Week gekregen. De trainer van amateurclub FC Eindhoven AV neemt ook Owen Wijndal op in zijn ploeg, na diens doelpunt en assist voor AZ tegen SC Cambuur (1-3 zege). "Wijndal heeft alles als linksback", vindt Poortvliet. "Zijn opbouw en dribbel zijn geweldig en als je zijn voorzet en goal ook zag tegen Cambuur, dan heeft hij wat mij betreft net een streepje voor op Tyrell Malacia voor Oranje en heeft hij iets meer potentie. Hij is onvoorspelbaar en ik ben blij dat hij zijn draai weer gevonden heeft na er een tijdje uit te zijn geweest."