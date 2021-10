‘Ik zag Cristiano Ronaldo na afloop lopen, daar werd ik niet blij van’

Cristiano Ronaldo oogde zaterdag geïrriteerd na het gelijkspel van Manchester United tegen Everton (1-1). Op Old Trafford liep de ploeg van trainer Ole Gunnar Solskjaer tegen duur puntverlies in de Premier League aan. De Portugese sterspeler begon enigszins verrassend op de bank en kon als invaller het verschil ook niet maken. Volgens Gary Neville verhoogt de chagrijnige reactie van Ronaldo na afloop richting de catacomben de druk op zijn trainer.

Ronaldo stond zaterdag nog geen tien minuten als invaller in het veld, toen Andros Townsend Everton op gelijke hoogte bracht. De Portugees oogde na afloop duidelijk geïrriteerd en liep met een nors gezicht vloekend richting de catacomben. In totaal deed hij 34 minuten mee op Old Trafford. “Ik heb de wedstrijd gezien en zag hem na afloop lopen, daar werd ik niet blij van”, zo gaf Neville als analist aan bij Sky Sports.

?? The frustration on the face of Cristiano Ronaldo. Not happy. Straight down the tunnel at full-time. pic.twitter.com/LtZqxKopQZ — Football on BT Sport (@btsportfootball) October 2, 2021

“Is Cristiano van streek als hij niet speelt? Ja. Is Cristiano boos als hij niet scoort? Ja. Is Cristiano geërgerd als het team niet wint? Natuurlijk”, zo gaf de voormalig United-speler aan. “We weten die dingen. Hij hoeft dat ook niet te bewijzen. Hij loopt mompelend in zichzelf van het veld, wat weer vragen oproept.” Het is niet duidelijk wat de aanvaller exact zei en waarover hij geïrriteerd is, maar volgens Neville kan het alleen neerkomen op de manager.

De analist beweert dat Ronaldo slim genoeg is om te weten dat dit soort acties de druk op de Solskjaer alleen maar meer vergroot, terwijl de Noor de afgelopen weken al onder druk stond. “Cristiano zal niet altijd scoren en hij kan misschien niet elke wedstrijd spelen. Maar als hij zo’n reactie laat zien, legt dar enorme druk op Solskjaer. Ik denk dat dit de komende maanden gemanaged moet worden”, geeft Neville aan. “Ik verwacht dat Solskjaer zal zeggen: ‘Als je irritaties hebt, bespreken we die in de kleedkamer.'”

Direct na de wedstrijd reageerde Rio Ferdinand al op de beelden van Ronaldo die van het veld beende. "Hij stormde richting de spelerstunnel. Hij was teleurgesteld door het resultaat, dat is begrijpelijk, dat hebben we allemaal weleens gehad", zei de oud-verdediger bij BT Sport. "Ik denk dat het een combinatie van factoren was. Hij had vijf keer gescoord in vijf duels. Hij is in vorm en wilde die vorm voortzetten en zijn ploeg de overwinning bezorgen op een dag als vandaag. Ik begrijp de frustraties en die komen er soms uit. Paul Pogba liep recht achter Ronaldo richting de tunnel, ze waren allebei teleurgesteld."