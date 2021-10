Koulibaly reageert op racisme-incident: ‘Ze noemden me fucking monkey’

Maandag, 4 oktober 2021 om 12:34 • Laatste update: 13:21

De Italiaanse voetbalbond FIGC en de politie zijn een onderzoek gestart naar een racistisch incident bij de Serie A-wedstrijd tussen Fiorentina en Napoli (1-2) van zondag. Onder anderen Kalidou Koulibaly en Victor Osimhen van de ploeg uit Napels zouden door fans van Fiorentina zijn beledigd. De centrale verdediger en spits van Napoli hebben op hun Instagram hun afkeur uitgesproken.

Koulibaly schrijft op Instagram dat hij scimmia di merda werd genoemd, wat hij in het Engels vertaalt als fucking monkey. "Deze mensen hebben niets met sport te maken. Ze moeten geïdentificeerd worden en uit de stadions verbannen worden. Voor eeuwig”, zo laat Koulibaly de dag na de wedstrijd op zijn sociale media weten. Osimhen hoopt dat ouders met hun kinderen gaan praten. “Zorg dat ze begrijpen hoe walgelijk het is om iemand te haten vanwege zijn huidskleur.” Naast het duo zou ook André-Frank Zambo Anguissa racistisch zijn bejegend.

Kort na de wedstrijd bevestigde verdediger Koulibaly al tegenover La Gazzetta dello Sport dat hij door een of meerdere fans van Fiorentina 'aap' werd genoemd. Hij reageerde door de dader uit te nodigen om naar hem toe te komen, maar zover kwam het niet. Fiorentina-directeur Joe Barone bood na afloop van het duel in de kleedkamer van de bezoekers zijn verontschuldigingen aan. Daarnaast werd er aangifte gedaan, waarna justitie in Florence meldde dat er naar aanleiding van de rapporten een officieel onderzoek wordt gestart. Ook de Italiaanse bond FIGC is inmiddels een onderzoek gestart naar het incident.

Het Italiaanse voetbal kampt al jaren met een probleem omtrent racisme in de stadions. Koulibaly werd eind 2018 in een uitwedstrijd tegen Internazionale al eens geconfronteerd met apengeluiden en andere vormen van racisme vanaf de tribune. Moise Kean werd vervolgens in zijn tijd bij Juventus tijdens een wedstrijd tegen Cagliari negentig minuten lang racistisch bejegend. De Italiaanse Serie A lanceerde eind 2019 een antiracismecampagne. Dit kwam de voetbalbond echter op felle kritiek te staan, aangezien er gebruik werd gemaakt van apenschilderijen.