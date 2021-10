Brands: ‘Het is een heel goede speler, hij wil gewoon weer in Oranje spelen’

Maandag, 4 oktober 2021 om 11:56 • Dominic Mostert

Everton heeft Donny van de Beek nog altijd in het vizier. In de slotfase van de zomerse transfermarkt probeerde directeur Marcel Brands de middenvelder op huurbasis over te nemen van Manchester United, maar uiteindelijk wilde de club toch niet meewerken. Sindsdien is echter gebleken dat Van de Beek nauwelijks voorkomt in de plannen van trainer Ole Gunnar Solskjaer. Brands zag de middenvelder zaterdag opnieuw negentig minuten op de bank zitten in de wedstrijd tussen Manchester United en Everton (1-1).

"We hadden hem op ons lijstje staan", beaamt Brands maandagochtend in radioprogramma Langs de Lijn. "Aan het begin van de transferwindow hebben we bij United geïnformeerd, toen was het onmogelijk. Aan het einde van de window kreeg ik een belletje van Guido Albers, zijn agent, dat hij wellicht toch mocht worden verhuurd. Maar op het laatste moment werd het weer tegengehouden." Brands kan niet zeggen of Everton in de winterse transferperiode een nieuwe poging gaat doen. "Je bent altijd afhankelijk of een club wil meewerken. En het is begin oktober, er kan nog zoveel gebeuren met blessures. United speelt op diverse fronten, het is moeilijk te zeggen nu."

Van de Beek speelde dit seizoen slechts zes minuten in de Premier League. Hij mocht op zaterdag 11 september invallen tegen Newcastle United (4-1 zege). In alle andere competitieduels bleef hij zonder speelminuten op de bank zitten. Verder deed Van de Beek op dinsdag 14 september als basisklant 45 minuten mee in de Champions League-groepswedstrijd tegen Young Boys (2-1 nederlaag) en op woensdag 22 september speelde hij de gehele wedstrijd tegen West Ham United in de EFL Cup (0-1 nederlaag). "Het is natuurlijk jammer voor Donny. Het is een heel goede speler, geen twijfel over mogelijk. Zo'n jongen wil spelen en wil weer terug naar het Nederlands elftal", weet ook Brands.

"Maar je weet dat bij zo'n club de druk groot is en de concurrentie enorm. Als je ziet wat United verder op de bank had zitten: Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho, Paul Pogba...", doelt Brands tot slot op de wedstrijd van zaterdag. In de aanloop naar die wedstrijd werd de ongeduldige Van de Beek door Solskjaer nog tot kalmte gemaand. Van de Beek oogde tijdens het Champions League-duel met Villarreal duidelijk gefrustreerd toen bleek dat hij opnieuw geen minuten zou maken, wat leidde tot het weggooien van een kauwgompje. "Ik ben waarschijnlijk vaker dan elke andere speler ingebracht als wisselspeler, ik moet een recordaantal optredens als invaller op mijn naam hebben staan. Je moet altijd klaarstaan."