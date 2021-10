Club-trainer hekelt gedrag van Noa Lang: ‘We hadden hem gewaarschuwd’

Maandag, 4 oktober 2021 om 11:36 • Laatste update: 11:48

Club Brugge-trainer Philippe Clement is na de uitwedstrijd tegen Anderlecht (1-1) bijzonder kritisch op Noa Lang. De vleugelaanvaller - die zich maandag voor het eerst bij het Nederlands elftal mag melden - was volgens de oefenmeester in Brussel te veel bezig met ‘nevenzaken’. Clement kondigt aan na de interlandperiode in gesprek te gaan met Lang.

Lang had het tijdens de wedstrijd tegen Anderlecht aan de stok met landgenoot Wesley Hoedt, wat hem op een gele kaart kwam te staan. Bovendien haalde Lang enkele keren de woede van het publiek van Anderlecht op zijn hals. “We hadden hem gewaarschuwd, maar het blijft een jonge speler”, zo tekent Het Nieuwsblad op uit de mond van Clement. “Hij doet het niet met slechte bedoelingen, maar het klopt dat hij gefocust was op de verkeerde dingen. Hier gaan we na de interlandperiode over spreken. We moeten aan hem werken, zoals met veel jonge spelers. Het is een proces.”

De Belgische oefenmeester beseft dat het feit dat Lang zich tijdens de topper meerdere keren op de kast liet jagen, hoort bij een jonge speler. “Ze moeten leren bezig zijn met hun werk voor de ploeg. De rest volgt dan wel. Noa heeft een goede instelling, hij wil bijleren. Ik ben ervan overtuigd dat hij goeie lessen zal trekken uit de wedstrijd.” Lang zei zondagavond in Rondo zelf dat hij 'wel een paar tikjes en een aantal bierflessen naar zijn hoofd had gehad'. Youri Mulder vroeg of hij het er met bondscoach Louis van Gaal over had gehad dat hij 'de hakjes en het provoceren' wat minder moest doen. "Nee, niet echt specifiek", antwoordde Lang. "Mijn persoonlijkheid is wel naar boven gekomen. Maar niet specifiek die momentjes. We zullen er deze week ongetwijfeld over praten.

Clement zag dat zijn elftal tegen Anderlecht na een kwartier spelen op voorsprong kwam via Mats Rits, maar hij concludeerde ook dat enkele spelers met de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig (1-2 winst) in de benen vermoeid oogde, al mocht dit geen excuus zijn. “We willen Europees spelen. Dan hoort het erbij dat je er altijd moet staan.” Club-doelman Simon Mignolet zag er een kwartier voor tijd bij de tegentreffer van de thuisploeg niet goed uit. “Ik anticipeer op de voorzet, maar eigenlijk moet je dat bij één speler niet doen en dat is Benito Raman”, refereert Mignolet aan de spits van Anderlecht, die de bal vanaf de achterlijn binnenschoot. “Nu ziet het er knullig uit maar ik ben oud en wijs genoeg om daar door te lezen”, gaat Mignolet verder. “We hadden ook nog kunnen verliezen. Uiteindelijk waren we tevreden met een 1-1-gelijkspel.