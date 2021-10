Ji-Sung Park roept United-fans op te stoppen met beledigend lied over hem

Maandag, 4 oktober 2021 om 11:05 • Laatste update: 11:45

Ji-Sung Park heeft de fans van Manchester United opgeroepen om te stoppen met het lied dat nog altijd over hem op de tribunes gezongen wordt. Daarin wordt gezongen dat Park ‘in zijn eigen land hond eet’. Park zegt in de UTD Podcast dat de tekst van het supporterslied door mensen uit Zuid-Korea als racistisch kan worden geïnterpreteerd.

Park, Park, Whereever you may be, you eat dogs in your own country. But it could be worse… You could be Scouse, eating rats in ya council house!, zo luidt de tekst van het lied van de supporters van Manchester United voor Park op de melodie van het nummer Lord of the Dance. Vrij vertaald wordt er gezongen dat Park in zijn eigen land hond eet, maar dat het erger was geweest als hij Scouse, oftewel iemand uit Liverpool, was geweest. Ondanks dat Park in 2012 vertrokken is bij Manchester United, wordt het lied nog altijd weleens gezongen door de supporters.

Meest recent was het vanuit het uitvak te horen tijdens het duel tussen Wolverhampton Wanderers en Manchester United, toen de Zuid-Koreaanse aanvaller Hee-Chan Hwang werd gepresenteerd door the Wolves. “Het spijt me voor hem om dat te horen. Ik weet dat de fans van United het niet beledigend bedoelen. Maar ik moet de fans toch leren dat de verwijzing naar het eten van honden tegenwoordig vaak gebruikt wordt als racistische belediging richting Koreaanse mensen. Dit is heel vervelend voor Koreaanse mensen en het spijt me voor de jonge spelers die dit lied moeten horen.”

“Er is in Zuid-Korea veel veranderd. Het klopt dat men vroeger hondenvlees at, maar de jongere generatie haat het. De cultuur is veranderd”, vervolgt Park. De voormalig speler van PSV was tussen 2005 en 2012 actief voor Manchester United. “Ik vraag de fans om echt te stoppen met het zingen van dat woord. Het is heel vervelend voor de Koreaanse mensen om dat lied te horen. Het is tijd om ermee te stoppen.” Manchester United zegt Park volledig te steunen en roept zijn fans om op gehoor te geven aan het verzoek.

Moon Jae-In, president van Zuid-Korea, vroeg zich vorige week overigens nog openlijk af of het eten van hondenvlees niet verboden dient te worden. "Is het niet tijd om een verbod op de consumptie van hondenvlees voorzichtig te overwegen?", zei Moon - die binnenkort vertrekt - tegen zijn premier Kim Boo-Kyum. Verschillende presidentskandidaten pleitten vervolgens eveneens voor een verbod op de consumptie van hondenvlees. Ondanks dat steeds meer hondenvlees wordt gegeten in Zuid-Korea, worden er jaarlijks nog altijd een miljoen honden geslacht voor consumptie.