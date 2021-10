Thomas Letsch ontkent onreglementaire wissel: ‘Dan zou het erg stom zijn’

Maandag, 4 oktober 2021 om 10:15

Vitesse-trainer Thomas Letsch heeft voor de camera van ESPN ontkend dat hij een vermeende wisselfout heeft begaan tijdens de 2-1 zege op Feyenoord van afgelopen zondag. De trainer kreeg van de arbitrage groen licht om Dominik Oroz diep in blessuretijd in te brengen voor Riechedly Bazoer, terwijl hij ogenschijnlijk kort daarvoor ook al drie keer had gewisseld.

De regels in de Eredivisie schrijven voor dat trainers op drie momenten in een wedstrijd een wissel mogen toepassen. Het had er alle schijn van dat de Duitse oefenmeester de voorsprong over de streep wilde trekken door in de tien minuten blessuretijd op verschillende momenten wijzigingen in zijn ploeg door te voeren. Allereerst bracht Letsch Patrick Vroegh als vervanger van Yann Gboho in het veld. Vervolgens kwam Thomas Buitink binnen de lijnen voor Loïc Openda. Onduidelijk is of hetzelfde wisselmoment werd aangegrepen om Tomás Hajék te brengen voor Maxmilian Wittek. In de absolute slotfase werd Bazoer namelijk nog gewisseld voor Oroz.

"De situatie was als volgt: we hadden twee of drie keer gewisseld. Dat was niet helemaal duidelijk, waar we de arbitrage naar hebben gevraagd," zo verklaarde Letsch. De trainer schroomde niet om Oroz in de slotseconden in te brengen toen hij goedkeuring kreeg van de wedstrijdleiding. “Die zeiden tegen ons: ‘De wissel na de blessure van Wittek was tegelijk met de wissel van Openda’. Daardoor mochten we nog een keer wisselen. Als dat niet zo is, zou het erg stom van ons zijn. Maar daarvoor hebben we navraag gedaan bij de arbitrage. We hebben gewacht tot we groen licht kregen.” Bij een hersenschudding mag er overigens een extra wisselmoment gebruikt worden, mits dit op het wedstrijdformulier komt te staan. Wittek liep een hoofdblessure op nadat Jens Toornstra ogenschijnlijk per ongeluk op hem stapte.

Vitesse kwam direct na rust na een fout van Lutsharel Geertruida op een 2-1 voorsprong via Loïs Openda. De thuisploeg stelde vervolgens alles in het werk om de wedstrijd te vertragen. Volgens Arne Slot was het tijdrekken van de Arnhemmers geoorloofd. “Je kunt Vitesse niet verwijten dat ze lekker rustig aan deden bij een voorsprong”, zegt Slot in gesprek met het Algemeen Dagblad. Feyenoord-doelman Justin Bijlow baalde na afloop van het puntverlies. “Gezien de uitslagen op de andere velden was het wel lekker geweest als we vandaag hadden gewonnen’’ Toch vond hij dat zijn ploeg vooral zelf in de spiegel moet kijken. “Vitesse deed het slim, wij lieten ons uitlokken bij de opstootjes.