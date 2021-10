Borst claimt ‘paleisrevolutie’ bij arbiters: Kuipers buiten de deur gehouden

Maandag, 4 oktober 2021 om 09:54

Hugo Borst schrijft maandagochtend in zijn column in het Algemeen Dagblad dat er een ‘paleisrevolutie’ aan de gang is in de Nederlandse scheidsrechterswereld. Volgens de columnist houdt scheidsrechtersbaas Dick van Egmond voormalig arbiters Björn Kuipers, Pieter Vink, Richard Liesveld en Eric Braamhaar momenteel buiten de deur. Kuipers wil de (aanstaande) topscheidsrechters heel graag begeleiden en beter maken en is daar momenteel met de KNVB over in gesprek.

Borst schrijft dat Van Egmond als coördinator scheidsrechterszaken bij de KNVB ‘ordinair de baas is’. Dat zou ‘totaal niet goed vallen’ en zijn ambt heeft Van Egmond volgens intimi veranderd. Borst signaleert dat er nu na Kuipers, Danny Makkelie, Serdar Gözübüyük en Bas Nijhuis een ‘daverend gat’ zit. “Ga maar na: Dennis Higler, Allard Lindhout en Jochem Kamphuis hebben een FIFA-badge, maar ze krijgen internationaal niet eens subtopwedstrijden. Dick van Egmond maakt deze scheidsrechters niet beter, wordt gezegd.”

“Iemand die de (aanstaande) topscheidsrechters heel graag wil begeleiden en beter maken, is Bjorn Kuipers. Hij, financieel onafhankelijk, denkt ook te weten hoe dat moet”, vervolgt Borst. Hij stelt dat Van Egmond Kuipers, en ook Vink, Liesveld en Braamhaar, voorlopig buiten de deur houdt. “Van Egmond bekleedt al veel te lang (elf jaar) een belangrijk ambt en omdat hij in vaste dienst is, dreigt hij nog zes jaar aan het pluche te kleven. Een schrikbeeld voor alle arbiters (al moet je ze dat niet vragen, ze bevestigen dit hooguit achter hun hand).”

“Kuipers is een beschaafde kerel. Hij is er de man niet naar om Van Egmond te wippen. Maar ja, Van Egmond gaat nog steeds over de aanstellingen. Wie tegen hem zijn mond opentrekt of dwarsligt, wordt overgeslagen (lees: krijgt straf). Vaker en vaker krijgen toparbiters geen wedstrijd. Ze zijn vrij terwijl piepjonge arbiters worden losgelaten in de Eredivisie met soms rampzalige gevolgen. Het gist en het borrelt”, benadrukt Borst. Hij besluit door te stellen dat hij ‘nu net heeft gehoord’ dat de KNVB en Kuipers op gang zijn gekomen.”