Roda reageert verrast op berichtgeving van de NOS over matchfixing

Maandag, 4 oktober 2021 om 09:30

Roda JC Kerkrade heeft ‘verrast’ kennis genomen op de berichtgeving van de NOS over matchfixing tijdens een met 2-1 gewonnen wedstrijd van het belofenteam tegen Jong RKC Waalwijk in 2019. Een zelfverklaarde matchfixer beweert in de podcast Gefixt vijf spelers van Jong RKC te hebben omgekocht om een wedstrijd tegen Jong Roda te verliezen. Roda zegt in een statement op de website afstand te nemen van deze geluiden.

“Naar aanleiding van de NOS berichtgeving omtrent matchfixing in 2019, waarbij een speler van Jong Roda JC betrokken zou zijn, wil Roda JC duidelijk aangeven afstand te nemen van deze geluiden, en nogmaals duidelijk onderstrepen dat voor dergelijke praktijken geen plek is binnen de voetballerij in het algemeen, en Roda JC in het bijzonder”, zo schrijft Roda in een statement op zijn website.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Roda JC zal de zaak intern, en waar nodig met andere clubs gaan bespreken. Tevens sluit Roda JC zich aan bij de oproep van de KNVB aan de autoriteiten om matchfixing proactief, en via de daarvoor geëigende juridische wegen, aan te pakken”, benadrukt Roda. De spelers van Jong RKC werden benaderd door een speler van Jong Roda, die op zijn beurt bevriend is met de fixer. De speler van Jong Roda deelde mee in de winst; zelf hield de fixer '20.000 à 30.000 euro' over aan de deal.

De KNVB kwam zondagavond al met een reactie op het nieuws van NOS en schreef in een statement dat de ‘signalen bekend zijn’. “Op basis van het huidige dossier heeft de KNVB nu onvoldoende mogelijkheden om verder onderzoek te doen en/of tot tuchtrechtelijke vervolging over te gaan. Er is geen onomstotelijk bewijs, wat wel nodig is om een zaak te maken”, stelde de KNVB. De podcast Gefixt levert volgens de voetbalbond wel nieuwe inzichten op.

“Met deze nieuwe inzichten kunnen politie, OM en overheid wellicht uit de voeten. We zien graag dat de autoriteiten, met al hun opsporingsmogelijkheden, kritisch naar deze podcasts luisteren en verder onderzoek doen naar dit dossier”, aldus de KNVB. “De podcast Gefixt laat ook zien dat we in Nederland niet naïef moeten zijn met betrekking tot matchfixing. De lage pakkans, lage straffen en de hoge winsten zijn bijzonder aantrekkelijk voor de georganiseerde misdaad.”