Van Basten ziet Oranje-kandidaat: ‘Als je hem ziet lopen, is het net Mbappé’

Maandag, 4 oktober 2021 om 08:53 • Chris Meijer

Marco van Basten is onder de indruk van Arnaut Danjuma, zo vertelt hij in het programma Rondo van Ziggo Sport. De vleugelaanvaller van Villarreal werd midweeks in het Champions League-duel met Manchester United (2-1 nederlaag) gekozen tot Player of the Match en liet zich zondag in de met 2-0 gewonnen wedstrijd tegen Real Betis andermaal zien met twee doelpunten. Van Basten beschouwt Danjuma als een ‘interessante speler’ voor Oranje in de komende periode.

“Ik ben benieuwd naar Danjuma. De manier waarop hij speelde, vond ik indrukwekkend goed. Wat dat betreft denk ik Oranje aan de flanken wel interessante spelers heeft. Dit zijn spelers die interessant kunnen gaan worden of zijn in de komende periode”, geeft Van Basten te kennen. Collega-analist Jan van Halst signaleert dat Danjuma fysiek sterk is. Van Basten: “Als je hem ziet lopen, is het net Mbappé.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Na het duel met Real Betis klinken er ook in Spanje lovende geluiden over Danjuma. Marca spreekt van ‘vernietigende potentie’, terwijl Mundo Deportivo hem een ‘nachtmerrie’ voor de verdediging van Real Betis noemt. Ook Villarreal-trainer Unai Emery is bijzonder te spreken over de voor twintig miljoen euro van Bournemouth overgenomen vleugelaanvaller. “We zochten naar een speler met deze eigenschappen. De speler heeft het team nodig en Danjuma is een puzzelstukje dat beetje bij beetje zijn plek vindt.”

“We hebben veel gesproken. Er is nog wel een taalbarrière, maar we kunnen in het Engels communiceren”, vervolgt de trainer van Villarreal. “We proberen zijn beste plek te vinden, waar zijn kwaliteiten het best tot zijn recht komen. We hebben hem linksbuiten gezet, zonder al teveel van hem te eisen in verdedigend opzicht. Zo proberen we hem beetje bij beetje op zijn gemak te brengen en het beste uit hem te halen.”

Noa Lang

Danjuma is ondanks zijn uitstekende vorm niet opgenomen in de selectie van Oranje voor de wedstrijden tegen Letland en Gibraltar. Noa Lang is wél voor het eerst van de partij bij het Nederlands elftal. “Ik moet zeggen dat we de Belgische competitie niet zo gek veel zien. Wat we wel zien, zijn de Europese wedstrijden en daarin valt hij steeds positief op. Dus ik ben wel benieuwd”, zegt Van Basten over Lang.

“Ik heb Noa natuurlijk meegemaakt in de jeugd van Ajax en hij is een hele technisch begaafde jongen”, voegt Ronald de Boer toe over de vleugelaanvaller van Club Brugge. “Een beetje in de stijl van Richard Witschge en Michael Laudrup. Een soort slangenmens. Hij heeft maling aan alles en dat kan positief zijn, maar ook tegen hem werken. Het gebeurt weleens, dan denk je: doe eens normaal, we zitten niet in de speeltuin of het circus. Dat is ook wel mooi, het maakt voor hem niet uit of hij het tegen Messi en co of Lokeren doet.”