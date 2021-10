Clubloze Serge Aurier vindt onderdak en gaat Champions League spelen

Maandag, 4 oktober 2021 om 08:28 • Chris Meijer • Laatste update: 08:28

Serge Aurier staat op het punt om aan de slag te gaan bij Villarreal, zo meldt Fabrizio Romano. De 28-jarige vleugelverdediger was sinds begin september zomer transfervrij, nadat zijn contract bij Tottenham Hotspur werd ontbonden. Aurier wordt volgens de transfermarktexpert maandag in de loop van de dag in Spanje verwacht om de medische keuring te doorlopen.

Als die medische keuring geen problemen oplevert, ligt er een contract klaar voor Aurier bij Villarreal. De zeventigvoudig international voor Ivoorkust was transfervrij sinds de laatste dag van de transferwindow. Aurier en Tottenham bereikte kort voor het verstrijken van de transferdeadline een akkoord over het ontbinden van zijn nog doorlopende contract, zodat hij daarna in alle rust op zoek kon naar een nieuwe club. Bij Tottenham kwam hij mede door de komst van Emerson Royal niet meer in de plannen voor.

Er werden afgelopen maand de nodige clubs genoemd die belangstelling zouden hebben voor Aurier: Al-Rayyan, Real Madrid, Arsenal, Watford, Real Betis, Spartak Moskou en Genoa. Zoals het er nu naar uitziet, gaat Aurier echter zijn loopbaan vervolgen bij Villarreal. De vleugelverdediger - die eerder het shirt van RC Lens, Toulouse en Paris Saint-Germain speelde - gaat daarmee in de Champions League spelen en wordt bij de elf van LaLiga ploeggenoot van Arnaut Danjuma.