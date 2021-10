Valentijn Driessen: ‘Daarmee gaf Ten Hag blijk van onderschatting’

Maandag, 4 oktober 2021 om 07:29

Valentijn Driessen vindt dat Erik ten Hag met het passeren van Antony en Daley Blind (voor David Neres en Nicolás Tagliafico) in zijn basiself tegen FC Utrecht een ‘blijk van onderschatting’ gaf, zo schrijft hij in zijn column in De Telegraaf. De chef voetbal van de krant signaleert ‘legio parallellen’ met het besluit van Roger Schmidt om tijdens het duel tussen PSV en Feyenoord (0-4) Cody Gakpo naar de kant te halen.

“Met het sparen van Blind en Antony gaf Ten Hag blijk van onderschatting en bezorgde hij FC Utrecht al voor het eerste fluitsignaal een impuls. De parallellen met het meest besproken moment van dit seizoen – de wissel van Cody Gakpo door Roger Schmidt bij PSV-Feyenoord – waren legio”, schrijft Driessen. Hij noemt dat opmerkelijk, omdat Ten Hag aangaf ‘geen volger te zijn van de methode-Schmidt betreffende rouleren en wisselen van spelers’.

Driessen zag Arne Slot bij Feyenoord echter hetzelfde doen door Jens Toornstra op de bank te laten beginnen tijdens het duel met Vitesse. Volgens Driessen wordt er al wekenlang gediscussieerd over brede selecties, rouleren, sparen, fitheid, belastbaarheid, wissels en fysieke inhoud, in zijn woorden ‘bijna altijd datagedreven praatjes’. “De dorst naar vernieuwing, innovatie en wetenschappelijke benadering heeft de voetbalinhoudelijke discussie inmiddels ver naar de achtergrond verdreven. Voor trainer-coaches en hun gevolg is het lekker om zich te verschuilen achter cijfertjes.”

“Wie daarin z’n excuses zoekt, hoeft tenminste niet met de billen bloot over voetbaltactische en -technische missers”, vervolgt Driessen. Hij ziet dat Feyenoord geroemd werd om de ‘uitgekiende fysieke voorbereiding’, die ervoor moest zorgen dat het ‘intensieve Vollgasfussball’ het hele seizoen kon worden volgehouden. Feyenoord had het volgens Driessen tegen Slavia Praag en Vitesse echter fysiek lastig. “Vitesse speelde weliswaar één wedstrijd minder; de selectie is net zo smal en kwalitatief minder dan die van Feyenoord. Dat geeft te denken.”