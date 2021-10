Van Hanegem: ‘Dan zijn we meteen af van het gezanik over Ajax'

Maandag, 4 oktober 2021 om 07:09 • Laatste update: 08:48

Willem van Hanegem vindt het jammer dat de schade voor Ajax beperkt bleef na de nederlaag tegen FC Utrecht. De oud-international schrijft in zijn column in het Algemeen Dagblad dat FC Utrecht bewees dat de Amsterdammers wel degelijk te verslaan zijn. Tegelijkertijd denkt Van Hanegem dat Feyenoord - dat met 1-2 onderuit ging tegen Vitesse - niet drie wedstrijden per week met dezelfde spelers volle druk vooruit kan spelen.

“Niemand rekent op een echte strijd in een heel seizoen, maar FC Utrecht bewees wel dat ook Ajax te kloppen is. Dan zijn we meteen af van het gezanik dat die club eigenlijk niets in de Eredivisie te zoeken heeft, want het ging ook nog om een wedstrijd in eigen stadion. Nu bleef de schade beperkt en dat is wel jammer. Want Ajax ziet nu alle internationals uitvliegen en het duurt dan toch even voor je weer bij elkaar komt”, schrijft Van Hanegem. Om die reden noemt hij de nederlaag van Feyenoord tegen Vitesse ‘pijnlijk’.

Van Hanegem noemt het spel van Vitesse - ‘alleen maar de lange bal en dan daarna vol de duels in’ - ‘niet om aan te gluren. “Dat mag, het is ook niet verboden. En dit Feyenoord nodigt ook uit om zo tegen ze te spelen”, benadrukt de oud-international. Van Hanegem zag de spelers van Feyenoord na de wedstrijd tegen Slavia Praag (2-1 zege) in de Conference League ‘bijna total loss’ van het veld stappen. Trainer Arne Slot voerde ten opzichte van dat duel één wijziging door: Fredrik Aursnes verving Jens Toornstra in de basiself.

“Als je dan een paar dagen later in Arnhem tegen Vitesse speelt met bijna allemaal dezelfde spelers, kun je er ook voor kiezen om eens niet vol af te jagen. Waarom zak je in zo’n wedstrijd niet wat verder in dan gebruikelijk is? Het had de tactiek van Vitesse veel minder waardevol gemaakt, denk ik”, stelt Van Hanegem. Hij vindt het heel normaal dat de spelers van Feyenoord dit niet kunnen volhouden. “Zo ging het aanvankelijk ook bij Liverpool onder Klopp.”

“Ik vond eigenlijk alleen Marcus Pedersen en Gernot Trauner normaal voor de dag komen, de rest was duidelijk niet fris. En als je dan de fouten maakt die Senesi en Geertruida maken, roep je de ellende over jezelf af”, vervolgt Van Hanegem. Hij beaamt dat Vitesse ook afgelopen donderdag (1-2 nederlaag tegen Stade Rennes) speelde. “Maar die tactiek was toch wat makkelijker te hanteren, zeker omdat bij Feyenoord altijd een van de twee backs op avontuur is. En Loïs Openda is een leuke speler, maar wel eentje die ruimte nodig heeft.”