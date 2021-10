Tannane spreekt zich uit: ‘Daarom doet het me ook zoveel pijn’

Maandag, 4 oktober 2021 om 06:48 • Laatste update: 06:53

Oussama Tannane heeft zich tegenover De Telegraaf uitgesproken over zijn situatie bij Vitesse. De aanvallende middenvelder is naar eigen zeggen op verzoek van de club van woensdag tot maandag thuis gebleven en stelt dat het onzin is dat hij zelf niet op de training is verschenen. Tannane zegt dat zijn ploeggenoten niet snappen waarom hij uit de selectie is gezet en spreekt nog altijd de wens uit om ‘alles te geven’ voor Vitesse.

“Natuurlijk vraag ik mezelf ook af wat ik verkeerd heb gedaan. Maar behalve dat ik vast weleens teleurgesteld ben geweest dat ik niet speelde, weet ik het echt niet”, geeft Tannane te kennen. Voorlopig speelde Tannane dit seizoen zeven officiële wedstrijden, waarvan drie als basisspeler. Met het huren van Yann Gboho van Stade Rennes had Vitesse afgelopen zomer al geanticipeerd op het vertrek van Tannane, dat uiteindelijk niet van de grond kwam. Trainer Thomas Letsch kiest dit seizoen vooralsnog voor Gboho en Tannane weet niet of Vitesse afspraken heeft gemaakt met Stade Rennes over de speelminuten van de Fransman.

Het artikel gaat verder onder de video Tannane schittert: 'Ik hoef niks uit te leggen, ik laat het zien op het veld' Meer videos

Tannane stelt dat hij na de wedstrijden tegen Mura en RKC Waalwijk de uitblinker werd genoemd en nu ‘uit het niets’ weer degene was die volgens Letsch ‘een probleem maakt’. De aanvallende middenvelder begrijpt dat hij een imago heeft. “Maar wie me beter kent, weet dat ik niet meer die lastpost ben die ik in het verleden wel was. Daarom doet het me ook zoveel pijn dat ik uit de selectie ben gezet”, benadrukt Tannane. “Ik ben door meerdere ploeggenoten gebeld, die echt niet snappen wat er aan de hand is. Ik trainde gewoon ontzettend goed.”

Ondanks dat er in zijn woorden ‘helemaal niets’ is gebeurd, wil Tannane nog altijd door het vuur gaan voor Letsch. “Van mijn kant is er niks veranderd. Ik waardeer de trainer nog steeds. We hebben een fantastisch vorig seizoen gespeeld, waarin ik mede dankzij zijn aanpak mijn kwaliteiten kon tonen. Alleen praat hij sinds afgelopen zomer niet meer met me”, zegt Tannane. Vorig seizoen sprak Letsch wél uitgebreid met hem, nu krijgt hij vlak voor de wedstrijd tijdens de bespreking alleen te horen of hij wel of niet speelt.

Volgens Tannane lijkt het erop dat Letsch teleurgesteld is dat hij geen transfer heeft gemaakt, al weet hij dat naar eigen zeggen niet. Tannane noemt zichzelf ‘fitter dan ooit’ en zegt zich normaal te gedragen en goed te trainen. “Het doet heel veel pijn om dit mee te maken. Mijn voetbalhart huilt als ik op de bank zit”, aldus Tannane, die desondanks ‘fluitend’ naar de training gaat, nog altijd alles wil geven voor Vitesse en niet denkt aan het ontbinden van zijn tot medio 2022 lopende contract in Arnhem. “Ik wil strijden voor mijn plek, afscheid nemen met een plek die recht geeft op Europees voetbal en Vitesse via de voordeur verlaten.”