Van Hooijdonk: ‘Zo’n dramatische keuze dat hij in de basis van PSV staat’

Zondag, 3 oktober 2021 om 23:56 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:59

Phillipp Mwene heeft nog geen goede indruk gemaakt op de analisten van Studio Voetbal. De rechtsback van PSV had in de afgelopen vier officiële wedstrijden een basisplaats, maar Pierre van Hooijdonk en Ibrahim Afellay vinden de keuze van Roger Schmidt om hem op te stellen bedenkelijk. Als het aan Afellay ligt, krijgt jeugdexponent Jordan Teze de voorkeur als rechtervleugelverdediger.

Mwene kwam in de zomer transfervrij over van 1. FSV Mainz 05 en heeft de verwachtingen volgens Afellay niet waargemaakt. "Ik vind het wel teleurstellend", stelt de analist zondagavond in het praatprogramma. "Je hebt een speler uit je eigen opleiding die vorig seizoen een prima jaar heeft gehad, zowel in het centrum als op de rechtsbackpositie als Denzel Dumfries er niet was, en ook bij Jong Oranje goede wedstrijden heeft gespeeld. Als je dan iemand haalt uit het buitenland, moet diegene wel een paar klassen beter zijn. Dat is deze speler zeker niet."

Teze is achter Mwene de tweede keus als rechtsback. Hij kwam sinds de gewonnen wedstrijd tegen Ajax om de Johan Cruijff Schaal in iedere officiële wedstrijd van PSV aan spelen toe, vijf keer als basisspeler en zes keer als invaller, totdat hij in de afgelopen drie duels negentig minuten op de bank werd gehouden door Schmidt. Afellay ziet dat zijn ontwikkeling lijdt onder de situatie. "Ik zou zeker met Teze spelen", adviseert hij. "Het is toch zonde? Dat is een jongen die een marktwaarde vertegenwoordigt en uit de eigen opleiding komt. Daar moet je altijd voor kiezen."

Mwene kreeg zondag in de laatste seconden van de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam (2-1) de kans om zich te onderscheiden. Hij stormde samen met twee ploeggenoten af op het doel van Sparta, maar speelde de bal bijzonder slordig af, waardoor Maduka Okoye redding kon brengen. "Ik heb nu een aantal wedstrijden van hem gezien. Als je in je eigen jeugdopleiding niet iemand kunt opleiden die beter is, ziet het er niet goed uit", concludeert Van Hooijdonk. "Dit is zo’n dramatische keuze. Het is halfbakken."