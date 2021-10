Afellay: ‘Als je dit ziet, denk je dat hij ons voor de gek heeft gehouden'

Zondag, 3 oktober 2021 om 23:47 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:53

Ibrahim Afellay is zondagavond blij verrast door het optreden van Ibrahim Sangaré. De middenvelder van PSV werd nauw betrokken bij het aanvalsspel van de Eindhovenaren tegen Sparta Rotterdam (2-1 winst) en brak de ban met een wonderschone treffer. De zege werd niet veel later veiliggesteld door Ryan Thomas. Lennart Thy deed nog wel iets terug, maar die opleving kwam te laat voor de Rotterdammers.

Sangaré kreeg in de eerste helft al een goede mogelijkheid om te scoren, maar stuitte toen nog op doelman Maduka Okoye. Afellay is uitermate te spreken over de ontwikkeling van Sangaré, zo vertelt hij zondagavond bij Studio Voetbal. "Ik denk dat iedereen zijn spel zonder bal altijd wel heeft geroemd", is Afellay van mening. "Waar hij zich nu in onderscheidt, is dat hij voetballend zijn steentje bijdraagt en tegenstanders in de kleine ruimte technisch weg zet. Dat is wat je van een speler van PSV verwacht, omdat je in Nederland vaak de bal hebt en de betere ploeg bent."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Afellay heeft geen idee waar het goede spel van Sangaré ineens vandaan komt. "Als je deze beelden ziet, denk je dat hij ons een jaar lang voor de gek heeft gehouden. Dit is een fantastische actie", doelt Afellay op de wonderschone treffer van de middenvelder. "Wat je voorheen vaak zag, was dat hij niet veel betrokken werd bij aanvallende acties van PSV. Hij begint een steeds belangrijkere rol te spelen, ook in Europa. In de eerste helft pakt die keeper hem gewoon fantastisch."

Ook Roger Schmidt deelde complimenten uit aan Sangaré. "Hij is altijd al heel belangrijk geweest voor ons", aldus de trainer van PSV. "Zeer belangrijk zelfs, maar hij werd soms volledig ondergewaardeerd. Afgelopen jaar ontwikkelde hij zich al. Met zijn spel in balbezit en bewegingen is hij belangrijk voor ons. Hij is creatief en goed in het pressen en het veroveren van ballen. Hij neemt verantwoordelijkheid op belangrijke momenten. Dat hij voor ons scoort, is nu weer nieuw en maakt hem nog completer. Naar mijn mening is hij een van de beste spelers in de Eredivisie. Hij krijgt nu wel de waardering en iedereen weet nu dat hij een cruciale speler voor ons is."

Pierre van Hooijdonk zag een slordig PSV, dat veel door het midden speelde. Onder meer Eran Zahavi was ongelukkig in de afronding. De spits kreeg meerdere mogelijkheden om te scoren, maar slaagde daar niet in. "Voor Sparta was het niet heel moeilijk om het compact te houden", aldus Van Hooijdonk. "Als je elke keer hetzelfde gaat proberen, blijf je volharden in dezelfde fout. Uiteindelijk is er een actie voor nodig van iemand waar je het eigenlijk niet van verwacht."