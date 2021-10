Van Hooijdonk ziet interview van Blind: ‘Wij nemen jullie niet serieus’

Zondag, 3 oktober 2021 om 23:29 • Dominic Mostert

Daley Blind neemt de opmerkingen over Ajax in praatprogramma’s niet serieus. Een week geleden zei Pierre van Hooijdonk bij Studio Voetbal dat Ajax in staat is om de Champions League-finale te halen, maar de 0-1 nederlaag tegen FC Utrecht van zondag drukte de stemming dit weekend in Amsterdam. Blind maakt in een interview na afloop duidelijk dat hij weinig waarde hecht aan wat er door analisten over zijn ploeg wordt gezegd.

Blind werd na de wedstrijd door de NOS gevraagd of het iets doet met Ajax dat de buitenwereld lovend is over het spel en de prestaties. "Wij nemen jullie niet zo serieus", reageerde hij daarop. "Na PSV (0-4 nederlaag in de Johan Cruijff Schaal, red.) konden we niks meer van; daarna waren we opeens de favoriet en waren we de beste. De trainer zei het laatst ook al: er zit niets tussenin. Het is het één of het ander. Volgens mij staan we sinds vorige week ook in de Champions League-finale, dus, zoals ik zei: we nemen het niet zo serieus."

Bij #Ajax nemen ze #StudioVoetbal niet serieus.



“Het is altijd makkelijker en leuker als je de lat niet te hoog legt.” pic.twitter.com/CaXSVNHpvF — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) October 3, 2021

Blind refereert aan uitspraken die Ten Hag maandag deed voorafgaand aan het Champions League-duel met Besiktas (2-0). De trainer noemde de voorspelling over een finaleplek voor Ajax in het miljardenbal 'zuiver opportunisme', zonder Van Hooijdonk bij naam te noemen. Ten Hag gebruikte nagenoeg dezelfde woorden als Blind zondag deed. "Tot een week of vier geleden, na de Johan Cruijff Schaal, konden we er niks van. Nu gaan we voor de Champions League-finale? Daar zit nog heel veel tussen”, zo gaf de oefenmeester aan.

Het lijkt erop dat Blind doelt op de media in het algemeen en niet specifiek op Studio Voetbal. "Ik geloof niet dat wij al begonnen waren met de uitzendingen toen de Supercup werd gespeeld", reageert Van Hooijdonk ietwat cynisch. "Dat gaat dan ergens anders over. Het is altijd makkelijker en leuker om de lat zelf niet te hoog te leggen, want dan is het snel goed. Maar als je zo’n selectie hebt, en zulk goed voetbal hebt laten zien dit seizoen, mag je de lat best iets hoger leggen. Dat vinden sommigen nogal lastig, want dan word je ook snel afgerekend."