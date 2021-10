Bosz ziet winst in extremis door de handen glippen; Monaco dendert door

Zondag, 3 oktober 2021 om 22:51 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 22:57

Peter Bosz heeft verzuimd om met Olympique Lyon een reuzenstap op de ranglijst te zetten. Op bezoek bij AS Saint-Étienne keek de ploeg lange tijd tegen een 0-1 voorsprong aan, maar moest het in blessuretijd alsnog de gelijkmaker slikken uit een strafschop van Wahbi Khazri: 1-1. AS Monaco won eerder op de dag met overtuigende cijfers van Girondins de Bordeaux (3-0), terwijl Lille OSC de goede vorm van de afgelopen weken doortrok met een overwinning op Olympique Marseille: 2-0.

AS Saint-Étienne - Olympique Lyon 1-1

Op bezoek bij AS Saint-Étienne leek er lange tijd geen vuiltje aan de lucht voor Lyon. De bezoekers dachten al na twee minuten op voorsprong te komen via Aouar, maar de middenvelder zag zijn treffer worden afgekeurd wegens buitenspel. Ook het tweede moment van gevaar leverde geen treffer op voor de bezoekers. Lucas Paquetá passeerde doelman Etienne Green, maar zag zijn inzet van de lijn worden gehaald. Na wederom een aantal om zeep geholpen kansen, lukte het Aouar op slag van rust wel om het net te vinden. De spelmaker profiteerde van goed voorbereidend werk van Paquetá en schoot raak in de rechterhoek: 0-1.

Amper vijf minuten na de openingstreffer dacht Xherdan Shaqiri de score al te verdubbelen, maar ook hij zag zijn treffer op advies van de VAR worden afgekeurd wegens buitenspel. Een van de spaarzame momenten dat de thuisploeg gevaarlijk opdook voor het doel van Anthony Lopes was na een klein uur spelen via Denis Bouanga. De aanvaller had een knappe solo in huis, maar was ongelukkig in de afronding. Kantelpunt in de wedstrijd was de rode kaart voor Lopes een kwartier voor tijd. De doelman maakte hands buiten het strafschopgebied en moest vroegtijdig inrukken. Tot overmaat van ramp zag Bosz de thuisploeg in de slotminuut langszij komen. Na een handsbal van invaller Jason Denayer ging de bal op de stip, waarna Khazri vanaf elf meter trefzeker was: 1-1.

Lille OSC - Olympique Marseille 2-0

Na een uiterst stroeve seizoensstart heeft Lille OSC de goede vorm te pakken in de Ligue 1 met de derde zege op rij. De score werd na een klein half uur spelen geopend door Jonathan David, die uit een rebound op de juiste plek stond: 1-0. Marseille kreeg wel kansen via onder meer Mattéo Guendouzi en Cengiz Ünder, maar toen laatstgenoemde een kwartier voor tijd moest inrukken met een tweede gele kaart, was het verzet van de bezoekers gebroken. Het duel werd in de blessuretijd beslist door Lille. Na een snelle uitbraak kon Timothy Weah aan de linkerkant alleen op het doel af. De aanvaller behield het overzicht en bood de niet te missen kans aan David, die zijn tweede van de wedstrijd maakte: 2-0.

AS Monaco - Girondins de Bordeaux 3-0

Ondanks een serie van vijf ongeslagen duels besloot Nico Kovac zijn ploeg voor het thuisduel met Girondins de Bordeaux volledig om te gooien en slechts drie man te laten staan. Het zou uiteindelijk de wedstrijd worden van Aurelien Tchouaméni. De vorig jaar van Bordeaux overgekomen middenvelder stond op de juiste plek nadat Wissam Ben Yedder in eerste instantie faalde uit een vrije trap van Aleksandr Golovin. De score werd vlak na rust uitgebouwd via Golovin, die op aangeven van Ben Yedder beheerst zijn tweede van het seizoen maakte. De eindstand werd bepaald door Ben Yedder, die na ruim een uur spelen mocht aanleggen vanaf elf meter na een overtreding van Mexer op Sofiane Diop: 3-0. De twintig minuten voor tijd ingevallen Myron Boadu wist zich niet te onderscheiden.