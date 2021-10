Sangaré is ook tegen katachtige Okoye van grote waarde voor PSV

Zondag, 3 oktober 2021 om 21:56 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:07

PSV heeft optimaal geprofiteerd van de nederlagen die Ajax en Feyenoord eerder op de dag leden. De Eindhovenaren wonnen zondagavond met moeite van Sparta Rotterdam (2-1) en nemen daardoor de tweede plaats in, op één punt achterstand van Ajax. Maduka Okoye groeide gaandeweg de wedstrijd uit tot plaaggeest van PSV en verrichtte liefst negen verschillende reddingen, voordat hij werd geklopt door Ibrahim Sangaré, die donderdag ook al de ban brak tegen Sturm Graz (1-4 zege). Daarna maakte PSV er 2-0 van en vond Sparta nog de aansluiting.

Sparta, dat vorige week nog met 0-4 verloor van SC Cambuur, koos voor een verdedigende tactiek in Eindhoven. Henk Fraser stuurde zijn ploeg in een 4-5-1-formatie het veld in, met Emanuel Emegha als voorste man. De spits kwam er nauwelijks aan te pas, want PSV had een flink overwicht. De ploeg van Roger Schmidt was desondanks onmachtig in aanvallend opzicht. Spelers liepen elkaar in de weg; als er wel kansen waren, lette Okoye goed op.

De doelman van Sparta keerde twee schoten van Sangaré op knappe wijze, kende geen moeite met een kopbal van Marco van Ginkel en belette ook Eran Zahavi en Cody Gakpo het scoren in de eerste helft. In minuut 25 werd een doelpunt van Spartaan Vito van Crooij afgekeurd door scheidsrechter Sander van der Eijk vanwege hands, waardoor het in de eerste helft bij 0-0 bleef. Ook na de pauze bleef PSV zonder veel overtuigingskracht op zoek naar het openingsdoelpunt.

Michael Heylen gleed weg en bezorgde de bal bij Zahavi, die een vrije doortocht leek te hebben, maar Bart Vriends en Okoye herstelden de fout van hun ploeggenoot. Vervolgens tikte Okoye een poeier van Ritsu Doan onder de lat vandaan en haalde Emegha een bal van de lijn. De grootste kans was voor Zahavi, die van dichtbij uit de draai op de paal schoot. Niet veel later was Okoye snel bij de grond om een kopbal van Zahavi ternauwernood uit de hoek te halen. Hij kreeg vervolgens geel voor tijdrekken.

De tijd begon te dringen voor PSV. De reddingen van Okoye dreven de thuisploeg tot wanhoop, maar Sangaré liet zich niet ontmoedigen. De middenvelder sprintte door de as van het veld, passeerde Bryan Smeets en schoot vanaf een kleine twintig meter raak in de rechterbovenhoek: 1-0. De ban was daarmee gebroken en via Ryan Thomas liep de thuisploeg ook uit naar 2-0. Na goed voorbereidend werk van Gakpo aan de linkerflank kon de invaller van dichtbij afronden. Via een vlijmscherpe counter kwam Sparta in de laatste minuut van de officiële speeltijd nog op 2-1; Lennart Thy was de doelpuntmaker. PSV stormde nog met drie man af op Okoye, maar speelde de situatie belabberd uit.