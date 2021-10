Manchester City dient klacht in na vermeend spuugincident tegen Liverpool

Zondag, 3 oktober 2021 om 21:05 • Dominic Mostert

Manchester City heeft een klacht ingediend over een vermeend spuugincident dat zich zondag zou hebben voorgedaan. Iemand uit de staf van Josep Guardiola zou zijn bespuugd door een supporter van Liverpool tijdens de onderlinge wedstrijd (2-2). Naar verluidt is het incident op videobeelden vastgelegd, al zijn die nog niet openbaar. Liverpool is op de hoogte van de klacht van Manchester City onderzoekt het incident.

Sinds dit seizoen is er juist een vrije zone gecreëerd rondom de dug-out van meerdere Premier League-clubs, waaronder die van Liverpool. Om de technische staf en de spelers zoveel mogelijk te beschermen tegen supporters die mogelijk besmet zijn met het coronavirus, zijn de supporters tot het eind van het seizoen verder verwijderd van het personeel in en rondom de dug-out. Toch meent Manchester City het bewijs te hebben voor het indienen van de klacht. Guardiola is niet op de hoogte van het incident, vertelt hij in een interview na afloop.

"Ik weet niet wat er gebeurd is", geeft Guardiola aan. "Als inderdaad is gebeurd wat ik heb gehoord, dan zal Liverpool ongetwijfeld maatregelen treffen tegen deze persoon. Liverpool is groter dan dit gedrag. Het doet niets af aan mijn bewondering voor deze club." De trainer van Manchester City roept in herinnering dat supporters van Liverpool in 2018 nog de spelersbus van zijn club bekogelden. "Sommige mensen doen zulke dingen, niet alleen bij Liverpool. Het is altijd prettig om naar dit stadion te komen en in deze atmosfeer te voetballen. De fans steunen hun team altijd volledig. Soms scoren ze een keer, en besef je vijf minuten later dat je al met 4-0 achterstaat."