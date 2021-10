Van Basten niet overtuigd van Antony: ‘Wordt overdreven hoe goed hij is’

Zondag, 3 oktober 2021 om 21:04 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 21:09

Marco van Basten heeft zondagavond kritiek geuit op Antony. De analist haalde in het voetbalpraatprogramma Rondo een aantal punten aan en vindt dat de huidige vorm van de Braziliaan wordt overdreven. Antony maakte met name in de Champions League-wedstrijd tegen Sporting Portugal indruk aan de zijde van Ajax, maar dat is volgens Van Basten duidelijk niet voldoende om mee te lopen in de polonaise.

Ajax liep zondagmiddag tegen de eerste nederlaag van het seizoen aan tegen FC Utrecht (0-1) en dat was volgens Van Basten met name te danken aan het goede strijdplan van de Domstedelingen. "Wat je de laatste weken zag, was dat Ajax heel eenvoudig opbouwde via Lisandro Martínez en Jurriën Timber", aldus Van Basten. "Maar die konden tegen Utrecht geen kant op, het stond heel goed bij Utrecht." Van Basten was ook midweeks tegen Besiktas niet bepaald onder de indruk van Ajax. "Iedereen was blij dat er een goede sfeer was, maar ik vond het spel niet goed hoor. Ik vond het echt niet zo goed. Ze hebben veel kansen gemist."

Van Basten nam in het programma uitgebreid de tijd om het spel van Antony van een kritische noot te voorzien. "Er wordt nu veel over Antony gesproken, maar als je goed naar hem kijkt... Een linksbuiten met zijn kwaliteiten moet veel meer rendement opleveren", meent Van Basten. "Je ziet heel vaak dat hij zijn man niet voorbij gaat of dat er een misverstand is met ploeggenoten. Hij moet een voorzet geven of een schot op goal lossen. Als je ziet hoe vaak dat mislukt... Tegen Besiktas begon hij aan een dribbel, maar dan denk ik: waar wil je eindigen?"

Antony begon tegen Utrecht op de bank en zag zijn plek rechts voorin worden ingenomen door David Neres, die geen overtuigende indruk achterliet. "Wat je moet hebben als voetballer, is dat je richting de goal moet spelen", gaat Van Basten verder. "En je moet kunnen inschatten of iets zin heeft om te doen of niet. Als er vier mensen voor je staan, moet je de andere kant op spelen of afspelen. Die intelligentie zie ik bij Antony niet. Ik wil alleen maar aangeven dat het wordt overdreven hoe goed hij is. Ik vind dat nog wel meevallen. Als ik Timber dan zie, dat is wat Ajax nodig heeft."

Volgens Ronald de Boer, die eveneens aanschoof in het praatprogramma, kwamen bij Ajax zondagmiddag de verkeerde mensen aan de bal. "Neres en Nicolás Tagliafico, dat zijn niet de spelers die je aan de bal wilt hebben", aldus De Boer. "Neres speelde ongelukkig. Die heeft de kans gekregen, maar die heeft hij niet gegrepen. De kansen die hij kreeg moeten erin. Ik had toch iets sneller Dusan Tadic gewisseld. Met alle respect voor Van der Maarel, maar daar moet je een snelle jongen tegenover zetten."