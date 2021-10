Napoli is na zeven wedstrijden nog steeds foutloos; Koulibaly meldt racisme

Napoli blijft foutloos in de Serie A. De ploeg van trainer Luciano Spalletti won zondagavond met 1-2 van Fiorentina en heeft daardoor 21 punten verzameld uit 7 wedstrijden, genoeg om nummer twee Internazionale op een achterstand van vier punten te houden. Kort na de wedstrijd zei verdediger Kalidou Koulibaly van Napoli dat hij door een of meerdere fans van Fiorentina 'aap' werd genoemd; hij reageerde door de dader uit te nodigen om naar hem toe te komen, maar zover kwam het niet. Ook Victor Osimhen en André Zambo Anguissa zouden racistisch zijn bejegend. Het AS Roma van José Mourinho won tegelijkertijd met 2-0 van Empoli en staat daardoor vierde met vijftien punten.

Fiorentina - Napoli 1-2

Het was ruim een kwartier wachten op de eerste serieuze doelpoging van de wedstrijd. Erick Pulgar dwong David Ospina tot een uiterste redding met een schot van een meter of twintig. Na een half uur spelen was het alsnog raak voor Fiorentina. Een hoekschop werd terug in het doelgebied gebracht door Dusan Vlahovic, waarna Quarta van dichtbij binnen kon volleren: 1-0. Napoli leek wakker te schrikken, want de bezoekers wisten als reactie op de goal van Fiorentina direct gevaar te stichten via Hirving Lozano. Het schot van de Mexicaan was hard, maar recht op de vuisten van doelman Bartlomiej Dragowski.

Waar Quarta met zijn openingstreffer nog de held was, benadeelde hij enkele minuten later juist zijn team. De centrale verdediger sneed Victor Osimhen onreglementair de pas af, waarna de bal op de stip ging. Lorenzo Insigne faalde echter oog in oog met Dragowski en ook de rebound was niet aan de buitenspeler besteed. In derde instantie schoot Lozano de bal wel tegen de touwen: 1-1. Osimhen leek Napoli op slag van rust op spectaculaire wijze zelfs op voorsprong te schieten. De omhaal van de Nigeriaan ging slechts twee meter naast het doel.

De tweede helft was slechts vijf minuten oud, toen de Napolitanen op voorsprong kwamen. Zielinski vond met een vrije trap Amir Rrahmani, die met een snoekduik de bal in de lange hoek knikte: 1-2. Fiorentina stelde vervolgens alles in het werk om weer op gelijke hoogte te komen. Zo was Nikola Milenkovic dichtbij, maar de kopbal van de verdediger kon ternauwernood worden geblokt. Van een slotoffensief van de thuisploeg was in de laatste tien minuten geen sprake, waardoor de zege van de bezoekers niet meer in gevaar kwam. Het was voor Spalletti nog aanleiding om Mertens voor het eerst dit seizoen binnen de lijnen te brengen na een schouderblessure.

AS Roma - Empoli 2-0

Mourinho had in zijn basiself opnieuw een basisplek ingeruimd voor Rick Karsdorp. Een van de eerste kansen van de wedstrijd was voor Empoli. Ebrima Darboe leverde de bal slordig in, waarna Federico Di Francesco doelman Rui Patrício met een schot van afstand testte. De Italiaanse aanvaller slingerde na een half uur spelen vanaf rechts de bal voor de goal. Andrea Pinamonti werd over het hoofd gezien door Karsdorp, maar de kopbal van de spits ging rakelings over de goal.

Beide ploegen leken met een gelijke stand de kleedkamers op te zoeken, maar op slag van rust kwamen i Giallorossi op voorsprong. Mkhitaryan gaf de bal mee aan Pellegrini, die doelman Guglielmo Vicario vervolgens verschalkte met een laag schot in de linkerhoek: 1-0. De tweede helft was nog geen twee minuten oud toen Roma de marge al wist te verdubbelen. Tammy Abraham snoepte de bal af van Liam Henderson en kon vervolgens door richting het doel van de bezoekers. De spits schoot hard op de lat, Mkhitaryan was er vervolgens als de kippen bij om de rebound in het lege doel te werken: 2-0.

Mourinho zag hoe zijn elftal na een uur spelen door probeerde te drukken. Een voorzet van Karsdorp werd echter rakelings naast de paal gekopt door Pellegrini. Een kwartier voor tijd werd de uitploeg op de been gehouden door een knappe redding van Vicario. De Italiaanse doelman had een antwoord op een schot van Abraham, die het in de linkerbenedenhoek probeerde. Empoli bleek in de slotfase aanvallend onmachtig en niet in staat om de spanning in de wedstrijd terug te brengen, waardoor de drie punten in Rome bleven.