Danjuma onderstreept absolute topvorm en neemt Villarreal bij de hand

Zondag, 3 oktober 2021 om 20:24 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 21:32

Arnaut Danjuma heeft zijn grootse vorm zondagavond doorgetrokken in LaLiga. De aanvaller nam Villarreal in de thuiswedstrijd tegen Real Betis bij de hand met twee treffers: 2-0. Danjuma staat nu op vier treffers in zijn eerste zes wedstrijden. De laatste keer dat een speler van Villarreal zo voortvarend aan het seizoen begon was vijf jaar geleden. Nicola Sansone maakte in 2016 eveneens vier treffers in zijn eerste zes competitieduels.

Danjuma werd de voorbije weken door verschillende analisten en journalisten naar voren geschoven als kanshebber voor een plek in de Oranje-selectie van Louis van Gaal, maar de bondscoach liet hem links liggen en koos voor Noa Lang als debutant. Zondagavond liet Danjuma andermaal zien zich bij de betere Nederlandse buitenspelers te scharen op dit moment, daar hij Villarreal op slag van rust op voorsprong zette tegen Betis. Na een fraaie individuele actie vond hij in de blessuretijd van de eerste helft ruimte voor het schot om in de rechterhoek doelman Rui Silva kansloos te laten: 1-0.

Het spel golfde in het eerste bedrijf heen en weer met kansen voor beide ploegen. Danjuma kreeg na een klein half uur spelen al een goede mogelijkheid om de score te openen, maar stuitte toen nog op een verdediger van Betis. Ook Yeremi Pino was ongelukkig in de afronding en stuitte op Rui Silva. De beste mogelijkheid namens de bezoekers kwam van de voet van William Carvalho, die na tien minuten spelen op doelman Gerónimo Rulli stuitte. In de tweede helft trok Villarreal de wedstrijd meer en meer naar zich toe en dacht het de voorsprong te verdubbelen via Pino. De middenvelder scoorde, maar werd teruggefloten wegens buitenspel.

Twintig minuten voor tijd zou de 2-0 alsnog volgen. Na een lange trap van Rulli kwam de bal via Moi Gómez bij Danjuma terecht. De Nederlander bleef koel, omspeelde doelman Rui Silva en rondde met links af. Danjuma kreeg zelfs de mogelijkheid om zijn hattrick te voltooien in de slotminuut van het duel, maar zag zijn poging op aangeven van Rubén Peña ditmaal rakelings langs de linkerpaal gaan. Villarreal stijgt door de zege van de veertiende naar de elfde plek en heeft nu elf punten uit zeven duels.