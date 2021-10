Bayern lijdt eerste thuisnederlaag sinds november 2019

Zondag, 3 oktober 2021 om 19:24 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:38

Bayern München is zondagavond tegen een zeldzame nederlaag aangelopen in de Bundesliga. De ploeg van Julian Nagelsmann moest in eigen huis met 1-2 buigen voor Eintracht Frankfurt, dat in de slotfase van het duel aan het langste eind trok via Filip Kostic. Het was voor Bayern de eerste nederlaag in de Bundesliga in eigen huis sinds november 2019, toen thuis met 1-2 werd verloren van Bayer Leverkusen. Bayern blijft wel koploper en heeft nog één punt voorsprong op achtervolger Borussia Dortmund.

Waar Bayern tot vandaag een vrij vlekkeloze seizoensstart kende, verloopt het seizoen van Frankfurt alles behalve goed. De ploeg van trainer Oliver Glasner speelde dit seizoen alle zes de wedstrijden gelijk en stond voor het eerst in de geschiedenis na zes duels zonder zege. Daarnaast zal het vertrouwen sowieso niet groot geweest zijn voor het duel met Bayern, daar Frankfurt slechts 1 punt pakte uit de mogelijke 48 punten in 16 uitwedstrijden met de landskampioen. Ook ditmaal was de eerste mogelijkheid van de wedstrijd voor Bayern. Robert Lewandowski werd bediend door Alphonso Davies en produceerde een krachtige kopbal, maar zag zijn inzet over het doel gaan.

Bayern had in het eerste bedrijf het betere van het spel, maar wist slechts mondjesmaat gevaarlijk op te duiken voor het doel van Kevin Trapp. De tweede mogelijkheid van de wedstrijd werd eveneens om zeep geholpen. Dit keer stond Niklas Süle aan het einde van een aanval, maar ook zijn poging kon niet tot doelpunt worden gepromoveerd. Niet veel later was het alsnog raak voor de recordkampioen. Na slordig balverlies bij de bezoekers kwam de bal via Lewandowski bij Goretzka terecht, waarna de middenvelder het hoofd koel hield en diagonaal raak schoot in de linkerhoek: 1-0.

Sané had de mogelijkheid om al snel iets terug te doen, maar zijn inzet werd gestopt door Trapp. Aan de overkant was het na ruim een half uur wel raak. Een corner van Kostic kwam op het hoofd van Hinteregger, die snoeihard raak kopte en Manuel Neuer kansloos liet: 1-1. De eerste helft werd afgesloten met een niet te missen kans voor Serge Gnabry. De middenvelder werd op maat bediend door Sané en had de bal voor het inschieten voor een leeg doel, maar trof de buitenkant van de paal. Even daarvoor stuitte Almamy Touré op Neuer na defensief geschutter van Davies.

In het tweede bedrijf viel er aanzienlijk minder te genieten. De beste mogelijkheid van Bayern werd gestopt door Trapp, die een prima redding in huis had op een kopbal van Lewandowski. Toen het duel vervolgens leek af te stevenen op een gelijkspel, trok Frankfurt alsnog aan het langste eind. Kort nadat Sam Lammers was ingevallen ontving Kostic de bal aan de linkerkant van het veld, waarna de voormalig speler van FC Groningen Neuer voor de tweede keer kansloos liet met een diagonaal schot in de rechterhoek: 1-2.