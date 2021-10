Feyenoord gaat onderuit na 104 minuten; Buitink weigert veld te verlaten

Zondag, 3 oktober 2021 om 18:46 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:58

Feyenoord is voor de tweede keer dit seizoen aangelopen tegen een nederlaag in de Eredivisie. Op bezoek bij Vitesse verloor de ploeg van Arne Slot zondagavond met 2-1. Daardoor weet Feyenoord niet te profiteren van de nederlaag die Ajax zondag leed en blijven de Rotterdammers op de vierde plaats staan, terwijl Vitesse klimt naar plek acht. In de blessuretijd, die uiteindelijk veertien minuten duurde, ontvingen Matús Bero en Thomas Buitink een rode kaart, waardoor ze geschorst zijn in de derby tegen NEC.

Kort voor de wedstrijd werd duidelijk dat Feyenoord kon inlopen op Ajax, maar de nederlaag van de Amsterdammers tegen FC Utrecht (0-1) leek de ploeg van Slot niet te inspireren. Slordig verdedigen van Feyenoord leidde tot meerdere goede kansen voor Vitesse in de eerste twintig minuten, waarvan één een doelpunt opleverde. In de zevende minuut liet een treuzelende Marcos Senesi zich de bal ontfutselen door Loïs Openda, die op Justin Bijlow afstormde, de keeper omspeelde en afrondde in een leeg doel. In de derde minuut was Vitesse al gevaarlijk geweest via Oussama Darfalou, voor wie een schietkans ontstond na balverlies van Alireza Jahanbakhsh.

Feyenoord, wellicht vermoeid omdat het bezig was aan de vijfde wedstrijd in veertien dagen, werd niet wakker geschud door het vroege openingsdoelpunt. In de twintigste minuut was het Gernot Trauner die in de fout ging, waardoor Vitesse meters kon maken en Darfalou uiteindelijk in het zijnet schoot, nadat Senesi zijn schot van richting veranderde. Diezelfde Senesi werd in minuut 25e. gewisseld met klachten en vervangen door Lutsharel Geertruida. Tegen de verhoudingen in kwam Feyenoord na een klein halfuur langszij. De opgestoomde Marcus Pedersen trok even terug en verstuurde een voorzet richting Guus Til, die een stap naar achteren zette en raak kopte in de linkerhoek.

Het doelpunt bracht een omwenteling van het spelbeeld teweeg. Er kwamen voor de pauze twee grote kansen voor Feyenoord: na een strakke voorzet van Luis Sinisterra kopte Linssen van dichtbij naast, waarna het uitgestoken been van Jeroen Houwen voorkwam dat Til er 1-2 van maakte na een mooie pass van Linssen. Houwen stond onder de lat omdat Markus Schubert vlak voor de wedstrijd geblesseerd afhaakte. Direct na de pauze volgde echter weer een catastrofale blunder in de defensie van Feyenoord, ditmaal van Geertruida. Na een lange bal van Jacob Rasmussen ging Geertruida onder de bal door, waardoor Openda een vrije doortocht had en de linkerhoek kon uitzoeken: 2-1.

28 tellen onderweg in de tweede helft bij Vitesse tegen Feyenoord: iets met 'slecht uit de kleedkamer komen'? ??#vitfey pic.twitter.com/Vi023XqJnK — ESPN NL (@ESPNnl) October 3, 2021

Feyenoord maakte in de tweede helft geen indruk en kreeg weinig kansen om langszij te komen. Een vrijstaande Sinisterra handelde te gehaast, toen hij de bal in het zestienmetergebied voor de voeten kreeg van Pedersen, en raakte de bal verkeerd. In de laatste tien minuten hield Houwen Vitesse op de been na schoten van Tyrell Malacia, Jahanbakhsh en Jens Toornstra; aan de overzijde liet Openda een goede kans op de 3-1 liggen. Door allerlei vormen van oponthoud telde arbiter Serdar Gözübüyük tien minuten blessuretijd in. Daarin schoot Sinisterra naast, ontving Bero zijn tweede gele kaart van de wedstrijd en kreeg ook Thomas Buitink rood voor een lompe overtreding op Orkun Kökçü. Hij wilde het veld aanvankelijk niet verlaten en riep 'Ik raak hem niet eens' richting de arbitrage. Hij vertrok uiteindelijk toch en kort daarna klonk het laatste fluitsignaal.