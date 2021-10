Jarige Ibrahimovic trakteert zichzelf op cadeau van 500.000 euro

Zondag, 3 oktober 2021 om 18:31 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:36

Voetballers en clubs zijn anno 2021 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje. Dit keer aandacht voor het peperdure verjaardagscadeau van Ibrahimovic.

De voormalig Ajacied blaast zondag veertig kaarsjes uit en heeft zichzelf getrakteerd op een nieuwe Ferrari, zo laat hij weten via sociale media. "Happy Birthday to Zlatan", schrijft Ibrahimovic bij een foto van zijn nieuwe Ferrari SF90 Spider. Het racemonster is dit jaar op de markt gekomen, heeft een gouden kleur en kost rond de 500.000 euro.

Happy Birthday to Zlatan pic.twitter.com/ehYosTnwSR — Zlatan Ibrahimovic (@Ibra_official) October 3, 2021



Het is niet voor het eerst dat Ibrahimovic zichzelf trakteert op een nieuwe Ferrari. In 2019 deed hij exact hetzelfde, toen hij voor zijn 38ste verjaardag een Ferrari Monza SP2 van twee miljoen euro kocht. AC Milan speelt zondagavond de lastige uitwedstrijd tegen Atalanta, maar moet het daarin doen zonder Ibrahimovic. De aanvalsleider ligt al een tijdje uit de roulatie met een achillespeesblessure.