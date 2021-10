Matchfixer: beloftenteams RKC, Roda JC en Fortuna betrokken bij omkoping

Zondag, 3 oktober 2021 om 18:20 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:23

Meerdere wedstrijden in de beloftencompetitie zijn de afgelopen jaren gefixt, zegt een zelfverklaarde matchfixer in de NOS-podcast Gefixt. Hij beweert onder meer vijf spelers van Jong RKC Waalwijk te hebben omgekocht om een wedstrijd tegen Jong Roda JC Kerkrade op 5 november 2019 te verliezen, wat uiteindelijk ook gebeurde. De KNVB neemt de zaak hoog op en wil dat de politie onderzoek doet, meldt de omroep.

De matchfixer, een Hagenaar van begin twintig die verder anoniem wil blijven, beweert vijf spelers een bedrag van ieder circa 1500 euro te hebben betaald om de wedstrijd in Limburg te verliezen. De spelers werden benaderd door een speler van Jong Roda, die op zijn beurt bevriend is met de fixer. De speler van Jong Roda deelde mee in de winst; zelf hield de fixer '20.000 à 30.000 euro' over aan de deal.

Uit een analyse van een gokdatabedrijf blijkt dat bij Singbet, een van de grootste Aziatische gokaanbieders, de eerste helft opvallend veel gegokt werd op de winst van Jong Roda, zonder dat het spelbeeld daar aanleiding voor gaf. Om die reden twijfelt het gokdatabedrijf aan de integriteit van de wedstrijd. "Het is volkomen onnatuurlijk onder normale omstandigheden dat de kans dat een team wint met ongeveer 16 procent toeneemt in 45 minuten zonder doelpunten of rode kaarten. Jong Roda ging van duidelijke outsider naar duidelijke favoriet om de wedstrijd te winnen."

Jong RKC kwam weliswaar op voorsprong in de tweede helft, maar dat doelpunt had nauwelijks effect op de gokmarkt. Een kwartier later scoorde Jong Roda twee keer. De doelpunten zijn te bekijken op de website van de NOS. Secretaris-generaal Gijs de Jong van de KNVB spreekt van een 'zeer ernstige' zaak, maar benadrukt dat de bond zelf niet de benodigde opsporingsmiddelen heeft, zoals het kunnen natrekken van bank- en telefoongegevens. Hij hoopt daarom dat de autoriteiten verder onderzoek doen.

De beloftencompetitie, waarin teams van profclubs met spelers onder de 21 jaar samen met reserves van het eerste elftal uitkomen, was volgens De Jong 'een gat waar weinig zicht op was'. Er wordt per wedstrijd circa 4,5 miljoen euro ingezet en de spelers verdienen soms maar zeshonderd euro per maand. "Het zijn vaak jonge spelers die nog geen hoge salarissen verdienen en makkelijk benaderbaar zijn. Hier is weinig publiek bij en weinig toezicht. Het is dus heel makkelijk om te doen." De fixer geeft op zijn beurt aan dat de voetballers 'elkaar allemaal kennen' en dat het daarom makkelijk is om met ze in contact te komen.

"Als je er eentje kent en je gaat ergens voetballen met iemand of een hapje eten, dan leer je ze allemaal kennen. Het is best een kleine wereld", zegt hij. De NOS sprak met vijf spelers van het team van Jong RKC uit 2019, die ontkennen de wedstrijd bewust te hebben verloren. Wel vertelt een van de spelers, die anoniem wil blijven, dat er door zijn teamgenoten gesproken werd over gokken op het eigen verlies. De speler van Jong Roda die bemiddeld zou hebben, ontkent zelf betrokken te zijn. RKC en Roda zeggen in een reactie volkomen verrast te zijn door het verhaal van de fixer en hebben geen eerdere signalen ontvangen over mogelijke matchfixing bij hun beloftenteams.

De fixer beweert tot slot ook dat een wedstrijd tussen Jong FC Eindhoven en Jong Fortuna Sittard (5-4) van 2 december 2019 is gefixt. Hij beschrijft in de podcast hoe hij samen met een handlanger spelers van Fortuna in een spelershuis bezocht, waar de afspraak werd gemaakt dat een minimum aantal doelpunten gemaakt zou moeten worden in dit duel. Volgens het gokdatabedrijf, dat de wedstrijd op verzoek van de NOS heeft geanalyseerd, is er inderdaad opvallend veel geld ingezet op die wedstrijd en ook op een hoog aantal doelpunten. Fortuna deed navraag bij de betreffende spelers, die ontkennen de fixer te hebben gesproken.