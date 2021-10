Real Madrid sluit dramatische week af met eerste competitienederlaag

Zondag, 3 oktober 2021 om 18:06 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:11

Real Madrid is zondagmiddag tegen de eerste nederlaag van het seizoen aangelopen in LaLiga. De ploeg van trainer Carlo Ancelotti moest op bezoek bij Espanyol met 2-1 buigen door treffers van Raúl de Tomás en Aleix Vidal. Karim Benzema deed twintig minuten voor tijd iets terug. Het is voor Real een pijnlijk einde van een toch al slechte week. Dinsdag verloren de Madrilenen in eigen huis met 1-2 van Sheriff Tiraspol in de Champions League. Atlético Madrid is door de nederlaag van de aartsrivaal de grote winnaar van het weekend, daar het zelf wist te winnen van Barcelona (2-0).

Espanyol wist slechts 1 van de voorgaande 27 ontmoetingen met Real te winnen, maar stond ditmaal al na een kwartier spelen op voorsprong. De thuisploeg brak door aan de rechterkant van het veld, waarna Adri Embarba een afgemeten voorzet in huis had op de inlopende De Tomás. Voor laatstgenoemde was het vervolgens een koud kunstje om van dichtbij Thibaut Courtois te passeren. Voor de aanvaller van Espanyol kreeg het duel met Real daarmee een extra bijzonder tintje, daar hij de complete jeugdopleiding van de Koninklijke doorliep.

De ploeg van Ancelotti had wel een veldoverwicht, maar wist dit niet uit te drukken in noemenswaardige kansen. Benzema, Toni Kroos, Luka Modric en Eduardo Camavinga kwamen voor rust amper in het stuk voor. Éder Militão kreeg op slag van rust een vrije trap van David Alaba op zijn hoofd, maar was ongelukkig in de afronding. Ancelotte besloot in de rust in te grijpen en bracht Rodrygo binnen de lijnen voor de onzichtbare Camavinga. Benzema kreeg na rust al snel een mogelijkheid om de stand gelijk te trekken, maar zag zijn poging van de lijn worden gehaald door een verdediger van Espanyol. Aan de overkant was het niet veel later wel raak.

Vidal ontdeed zich van twee Real-spelers, ging alleen op het doel van Courtois af en hield zijn hoofd koel met een bekeken schot in de korte hoek: 2-0. Luka Jovi en Casemiro kwamen niet veel later binnen de lijnen bij Real, maar het was Espanyol dat dé mogelijkheid kreeg om het duel te beslissen. Na een vlijmscherpe counter tastte Lucas Vázquez volledig mis, waarna Sergi Darder een vrije doortocht genoot richting het doel van Courtois. De middenvelder schoot echter rakelings langs de linkerpaal. Benzema dacht even later iets terug te doen met een treffer van dichtbij, maar werd teruggefloten wegens buitenspel van Jovic.

De aansluitingstreffer zou twintig minuten voor tijd alsnog komen van de voet van Benzema. De spits kwam vanaf de linkerkant van het veld naar binnen, passeerde twee man van Espanyol en vond met een geplaatst schot de rechterhoek: 2-1. De druk van Real leek zelfs een punt op te leveren toen invaller Eden Hazard geweldig raak schoot in de rechterkruising, maar dat doelpunt ging niet door vanwege buitenspel van Benzema. De Madrilenen poogden met optimistisch spel in de absolute slotfase nog wel een gelijkmaker te forceren, maar telkens kwam de eindpass niet aan, tot frustratie bij Ancelotti.