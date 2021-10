Ten Hag heeft geen spijt: ‘De hele kleedkamer is hiervoor verantwoordelijk’

Zondag, 3 oktober 2021 om 17:43 • Dominic Mostert • Laatste update: 17:47

Erik ten Hag heeft er geen spijt van dat hij spelers als Daley Blind en Antony zondag buiten zijn basiself hield tegen FC Utrecht (0-1 nederlaag). De trainer van Ajax wijt de verrassende nederlaag aan een verkeerde instelling en het missen van grote kansen, waar iedere speler in zijn optiek verantwoordelijkheid voor droeg. "Vanaf de eerste minuut moet je honderd procent tempo op de mat leggen en de juiste focus hebben", stelt Ten Hag voor de camera van ESPN.

"Dat was nu duidelijk niet het geval en dan loop je achter de feiten aan", voegt de oefenmeester eraan toe. Ajax verzuimde vroeg in de wedstrijd op voorsprong te komen: een schot van David Neres werd geblokt, terwijl Sébastien Haller in kansrijke positie over schoot. "Op dit niveau moeten die ballen er gewoon in, dan moet je de trekker overhalen. Dan loopt de hele wedstrijd anders. Je kan het je gewoon niet permitteren om niet op de volle honderd procent aan een wedstrijd te beginnen, zeker niet tegen een club als FC Utrecht."

???? Dankzij deze geweldige reddingen van @fcutrecht-keeper Maarten Paes staat het nog steeds 0-0, gaat één van de ploegen nog winnen? ?? ESPN 2 #?? #ajautr pic.twitter.com/cjfPCygW2s — ESPN NL (@ESPNnl) October 3, 2021

Ten Hag wil naar aanleiding van de wedstrijd niet concluderen dat Antony op dit moment verder is dan Neres. "Dat verband wil ik niet leggen", geeft hij aan. "De spelers die op het veld stonden, moeten ook gewoon kunnen winnen en die kansen benutten. Hier zijn we allemaal verantwoordelijk voor. Niet alleen de spelers die op het veld staan, maar de hele kleedkamer", maakt Ten Hag duidelijk. "Dit is bitter en dit komt aan. Maar zulke tikken krijgt je tijdens een seizoen en het gaat erom hoe je daarmee omgaat. We moeten een andere mentaliteit aan de dag leggen, bij de start van iedere wedstrijd. Want anders loop je vaker schade op."

Davy Klaassen miste ook een kans: kort na zijn invalbeurt in de tweede helft kopte hij over uit een lastige positie. "Ik maakte er het beste van, was niet echt een grote kans. In de eerste tien minuten kregen we er wel twee grote. We waren niet top vandaag, telkens zat er net een voetje tussen", blikt hij terug. Klaassen erkent dat Utrecht 'het heel goed heeft gedaan'. "Zij proberen ons spel te ontregelen, maar het is geen Groningen, zeg maar", doelt hij op de tegenstander van vorige week, die er alles aan deed om Ajax uit het spel te halen. "Ze willen zelf ook nog wel wat. Utrecht heeft het heel goed gedaan, maar ik vind dat wij van Utrecht moeten winnen. We speelden in een laag tempo. We speelden niet zoals in de laatste weken, waarin we van aanval naar aanval bleven doorgaan."

Klaassen is momenteel reservespeler bij Ajax, omdat Ten Hag kiest voor Steven Berghuis als aanvallende middenvelder. Hij snapt waarom Berghuis het vertrouwen krijgt, maar betreurt de situatie wel. "Ik wil gewoon spelen, dat is duidelijk. Steven doet het hartstikke goed en het team ook. Maar ja, ik wil het ook hartstikke goed doen, ik wil ook spelen. Steven is een heel goede speler en een heel goede jongen, maar het lijkt me logisch dat iedereen wil spelen."