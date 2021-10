Fenerbahçe blijft koploper in Süper Lig na nipte zege op Kasimpasa

Zondag, 3 oktober 2021 om 17:18 • Laatste update: 17:46

Fenerbahçe heeft zondagmiddag een nipte overwinning geboekt op Kasimpasa. Mergim Berisha en Luiz Gustavo bezorgden de ploeg van Vitor Pereira in de eerste helft een voorsprong, waarna Michal Travnik na rust de spanning namens de bezoekers terugbracht: 2-1. Door de zege blijft Fenerbahçe koploper in de Turkse Süper Lig, terwijl Kasimpasa met een zestiende plaats in de onderste regionen bivakkeert.

Bij Fenerbahçe was er opnieuw een basisplaats voor Ferdi Kadioglu. De middenvelder krijgt nog steeds het vertrouwen van Pereira, ondanks dat hij in de Turkse competitie dit seizoen nog niet verder kwam dan twee doelpunten en één assist. Sari Kanaryalar kwamen na ruim een kwartier spelen op voorsprong. Diego Rossi vond Berisha, die via het been van een Kasimpasa-verdediger doelman Ertugrul Taskiran op gelukkige wijze wist te verschalken.

De ploegen leken met een 1-0 ruststand de kleedkamers op te zoeken, maar Fenerbahçe wist de marge diep in blessuretijd van de eerste helft alsnog te verdubbelen. Diego Rossi legde terug op Gustavo, die vanaf de rand van het zestienmetergebied laag in de korte hoek binnenschoot: 2-0. Vijf minuten na rust kreeg Kasimpasa een goede mogelijkheid op de aansluitingstreffer. Een schot van Umut Bozok werd echter geblokt door Attila Szalai. De spanning werd vervolgens toch terug in de wedstrijd gebracht door Travnik. De middenvelder had een individuele actie in huis en schoot vervolgens in de linkerhoek binnen: 2-1.

De bezoekers gingen met het inbrengen van Nicolai Jörgensen nog vol voor een slotoffensief, maar waren niet bij machte om grote kansen te creëren. In de blessuretijd was het nog even schrikken voor Kasimpasa, toen Bozok hard in botsing kwam met doelman Altay Bayindir. De spits kon verder, maar in de vijf minuten blessuretijd slaagde ook hij er niet in om de bezoekers alsnog een punt te bezorgen. Door de zege blijft Fenerbahçe koploper in de Süper Lig.