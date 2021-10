‘Gelukkig ga ik naar het Nederlands elftal en hoef ik hem even niet te zien’

Zondag, 3 oktober 2021 om 17:02 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:07

Ajax is zondagmiddag tegen FC Utrecht tegen de eerste nederlaag van het seizoen aangelopen. De ploeg van Erik ten Hag verloor in eigen huis met 0-1 van de club uit de Domstad door een doelpunt van Django Warmerdam. Het duel betekende tevens een strijd tussen de broers Jurriën Timber en Quinten Timber, waarbij laatstgenoemde als invaller als winnaar uit de bus kwam. De middenvelder van Utrecht had een belangrijk aandeel in de enige treffer van de wedstrijd.

Quinten Timber werd door René Hake na een uur spelen binnen de lijnen gebracht voor Sander van de Streek en leverde een kwartier later de assist bij het doelpunt van Warmerdam. Utrecht ontregelde het spel van Ajax en zag dat de Amsterdammers niet hun beste dag hadden, zag ook Jurriën Timber. "De trainer heeft na de wedstrijd nog wel wat gezegd in de kleedkamer", vertelt de verdediger in gesprek met ESPN. "Hij heeft verteld wat er fout ging. Dat we niet vanaf het begin honderd procent waren."

Het artikel gaat verder onder de video Tadic over contractsituatie Onana: 'Ik kan er niet veel aan veranderen' Meer videos

De beste kansen waren in de beginfase voor Ajax, maar een schot van David Neres werd geblokt, terwijl Sébastien Haller tegen zijn voormalig werkgever in kansrijke positie over schoot. Ook in de tweede helft kreeg Haller kansen om de score te openen, maar de spits stuitte meerdere keren op de uitblinkende Maarten Paes. "De trainer vertelde dat we kansen misten die we normaal niet missen", gaat Jurriën Timber verder. "Ja, dit voelt zeker als een verlies, het was niet best vandaag. Het tempo lag te laag, er was te weinig beweging en we kwamen er niet doorheen."

En dus liep Ajax voor het eerst sinds december vorig jaar tegen een competitienederlaag aan in eigen huis. Destijds ging het mis tegen FC Twente. Voor Jurriën Timber staan de komende weken in het teken van interlandvoetbal, daar hij zich maandag meldt bij Oranje voor de WK-kwalificatieduels tegen Letland (8 oktober) en Gibraltar (11 oktober)."Gelukkig ga ik naar het Nederlands elftal en hoef ik hem even niet te zien", doelt Jurriën Timber met een knipoog op zijn broer.