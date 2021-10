Tottenham Hotspur maakt einde aan slechte reeks en betreedt linkerrijtje

Zondag, 3 oktober 2021 om 16:56

Tottenham Hotspur heeft zondagmiddag een belangrijke thuiszege geboekt op Aston Villa. De score werd voor rust geopend door Pierre-Emile Höjbjerg, waarna Ollie Watkins in de tweede helft voor de gelijkmaker zorgde. Lucas Moura bezorgde de ploeg van trainer Nuno Espírito Santo echter alsnog de volle buit: 2-1. Door de zege beëindigde Tottenham een reeks met drie nederlagen en stijgt de club naar de achtste plaats op de ranglijst, terwijl de bezoekers blijven steken op een tiende plaats.

Heung-Min Son, Harry Kane en Moura werden tijdens het Conference League-duel met NS Mura door trainer Nuno op de bank gehouden. De aanvoerder was als invaller met zijn hattrick afgelopen donderdag goud waard voor the Spurs. De Portugees stuurde voor de competitiewedstrijd tegen Aston Villa wel weer zijn sterkste basiself het veld in, wat inhield dat ook het genoemde trio vanaf het eerste fluitsignaal begon. De openingsfase was vrij mat zonder echte grote kansen voor beide ploegen. Kane stichtte na 25 minuten het eerste echte gevaar namens de Londenaren. De vrije trap van de spits was gevaarlijk, maar doelman Emiliano Martínez reageerde alert.

Tottenham kwam na 26 minuten alsnog op voorsprong. Höjbjerg kreeg de bal van Son, die de middenvelder vervolgens weer op de rand van de zestien bediende. De Deen schoot geplaatst binnen in de rechterhoek: 1-0. Op slag van rust leken de bezoekers dicht bij de gelijkmaker. Een rebound viel voor de voeten van John McGinn, die het vervolgens van grote afstand probeerde. Het schot van de middenvelder ging rakelings langs de paal. De tweede helft was geen minuut onderweg, toen ook Matt Targett via een rebound in kansrijke positie kwam. Het schot van de linksback werd echter net op tijd geblokt.

Na een uur spelen kreeg Son de uitgelezen kans om de marge voor Tottenham te verdubbelen. Een knappe redding van Martinez hield Villa op dat moment in leven. Aan de andere kant was het vervolgens wel raak. Danny Ings gaf mee op Targett, die Watkins vervolgens in kansrijke positie bracht. De aanvaller schoot de bal van dichtbij hard tegen de touwen: 1-1. Lang kon Villa echter niet van de gelijkmaker genieten, want vier minuten later kwam Tottenham alweer op voorsprong. Son gaf de bal breed op de meegelopen Moura, die de bal vervolgens in een leeg doel kon schieten: 2-1. Harry Winks kreeg vlak voor tijd nog de kans om de wedstrijd in het slot te gooien, maar zijn poging werd van de doellijn gehaald.