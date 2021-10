AZ neemt dankzij Owen Wijndal in eerste helft al afstand van Cambuur

Zondag, 3 oktober 2021 om 16:33 • Laatste update: 16:44

AZ heeft zondagmiddag een overtuigende zege geboekt op SC Cambuur. De Alkmaarders wonnen met 1-3 op bezoek in Leeuwarden, dankzij goals van Dani de Wit, Owen Wijndal en Jordy Clasie. Door de zege stijgt de ploeg van Pascal Jansen naar de twaalfde plaats, terwijl Cambuur de achtste plaats bezet.

Voor Mees Hoedemakers was het duel met AZ speciaal. De middenvelder komt uit de jeugdopleiding van de Alkmaarders. Doorbreken in het eerste elftal lukte hem echter niet, waarna hij zijn heil bij de Friese ploeg zocht. Hij kon rekenen op een basisplaats, net als aanvoerder Erik Schouten, die zijn rentree maakte na een blessure. Het elftal dat trainer Pascal Jansen namens de uitploeg het veld in Leeuwarden op stuurde, kende geen verrassingen. AZ. Cambuur deelde in de eerste minuten twee speldenprikken uit via schoten van Robin Maulun en Michael Breij. Beide doelpogingen waren echter een makkelijke prooi voor doelman Peter Vindahl.

Het artikel gaat verder onder de video Tadic over contractsituatie Onana: 'Ik kan er niet veel aan veranderen' Meer videos

Na tien minuten spelen wist ook AZ voor het eerste gevaar te stichten. Vangelis Pavlidis kon alleen af op doelman Sonny Stevens, maar chipte net naast. Enkele minuten openden de bezoekers alsnog de score. Wijndal ging een combinatie aan met Clasie en de linksback gaf vanaf de achterlijn voor, waarna De Wit van dichtbij kon binnenkoppen: 0-1. Met een half uur op de klok wist AZ de marge te verdubbelen. Jesper Karlsson gaf met een subtiele voetbeweging mee aan Wijndal, die vervolgens een vrije doortocht had naar Stevens. De aanvoerder bleef koel door laag en hard binnen te schieten: 0-2.

Op slag van rust was Karlsson dicht bij de derde treffer van de Alkmaarders. De vleugelspeler dook op voor Stevens, maar de Cambuur-keeper kwam snel uit en voorkwam hiermee een derde Alkmaarse treffer. De ploeg van Henk de Jong hoopte in de tweede helft op een snelle aansluitingstreffer, maar de wedstrijd werd in de zestigste minuut juist door AZ in het slot gegooid. Pavlidis behield het overzicht door Clasie te bedienen, die vervolgens met een lepe chip Stevens verschalkte: 0-3.

Roberts Uldrikis bracht de spanning een kwartier voor tijd alsnog terug. Het schot van de spits werd van richting veranderd, waardoor Vindahl kansloos was: 1-3. Enkele minuten later was er een belangrijke redding van de Deense doelman, die een afstandsschot van Breij over de lat tikte. Cambuur probeerde een slotoffensief in te zetten, maar zag alle hoop twee minuten voor het einde in rook opgaan toen Alex Bangura met zijn tweede gele kaart van het veld gestuurd werd.