Ontmoeting tussen Joshua Zirkzee en Noa Lang eindigt onbeslist

Zondag, 3 oktober 2021 om 15:30 • Laatste update: 15:57

RSC Anderlecht en Club Brugge hebben zondagmiddag de punten gedeeld op het Lotto Park. Mats Rits schoot de bezoekers na een kwartier spelen op voorsprong, waarna Benito Raman na rust voor de gelijkmaker zorgde: 1-1. Door het gelijkspel moet Club Brugge de koppositie op doelsaldo aan Union Sint-Gillis laten, terwijl de ploeg van Vincent Kompany de zevende plaats bezet.

Trainer Philippe Clement had in zijn basiself een plek ingeruimd voor Noa Lang. De vleugelspeler verkeert al weken in goede vorm en werd hiervoor afgelopen vrijdag beloond bondscoach Louis van Gaal, die hem een bij de definitieve selectie haalde voor de komende interlandperiode. Bas Dost en Ruud Vormer moesten het op het Lotto Park daarentegen doen met een plek op de bank. Bij de thuisploeg kreeg Joshua Zirkzee het vertrouwen in de punt van de aanval.

Brugge kreeg na een kwartier spelen de voorsprong in de schoot geworpen. De opbouw van achteruit ging mis bij Anderlecht, waarna Rits van dichtbij kon afwerken: 0-1. Paars-Wit leek vijf minuten later orde op zaken te stellen. Lior Refaelov vond Yari Verschaeren, maar zijn schot ging rakelings langs de rechterpaal. Ook de bezoekers lieten zich weer gelden. Kamal Sowah kreeg tijd en ruimte om van de rand van de zestien uit te halen. Doelman Hendrik Van Crombrugge kon echter redding brengen en behoedde de thuisploeg voor een grotere achterstand.

Op slag van rust appelleerde Anderlecht voor een strafschop. Josh Cullen ging naar de grond, maar scheidsrechter Lawrence Visser wilde van niets weten. In het tweede bedrijf bleven grote kansen voor beide ploegen lange tijd uit. Een kwartier voor tijd kon het thuispubliek opveren. Francis Amuzu stuurde Raman over de rechtervleugel de diepte in. De aanvaller koos er niet voor om de bal voor te zetten op Zirkzee, maar verraste doelman Simon Mignolet met een schot in de korte hoek: 1-1. Michael Murillo kreeg vlak voor tijd nog de uitgelezen kans om Anderlecht de overwinning te bezorgen. Ditmaal was Mignolet echter wel attent, waardoor beide ploegen het moesten doen met een puntendeling.