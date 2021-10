Assist van uitblinker Sulemana leidt zege van Stade Rennes op PSG in

Zondag, 3 oktober 2021 om 14:51 • Chris Meijer • Laatste update: 15:03

Stade Rennes heeft Paris Saint-Germain zijn eerste puntenverlies van het seizoen toegediend. Les Rouges et Noirs sloegen kort voor en kort na rust toe met doelpunten van Gaëtan Laborde en Flavien Tait en wonnen daardoor met 2-0. Kamaldeen Sulemana speelde andermaal een hoofdrol bij Stade Rennes, door uitstekend te spelen en een assist bij de openingstreffer voor zijn rekening te nemen. PSG blijft nog altijd koploper van de Ligue 1, want de voorsprong op naaste achtervolger RC Lens bedraagt na de eerste nederlaag van deze jaargang nog steeds maar liefst zes punten.

Stade Rennes won afgelopen donderdag met 1-2 van Vitesse, maar wist vooraf al dat het de borst flink kon natmaken voor het duel met PSG. Les Parisiens begonnen voor de tweede keer dit seizoen met de sterkst mogelijke aanval: Neymar, Lionel Messi, Ángel Di Maria en Kylian Mbappé. Het was een klein wonder dat PSG na de eerste helft niet op voorsprong stond. Via Mbappé, Di Maria, Messi, Neymar en Idrissa Gueye kregen les Parisiens talloze kansen. Het dichtst bij een doelpunt voor PSG in de eerste helft was Messi, die zijn vrije trap op de lat zag eindigen.

Na de eerste 45 minuten stond er echter een 1-0 voorsprong voor Stade Rennes op het scorebord. De uitstekend spelende Sulemana, die tegen Vitesse de winnende treffer voor zijn rekening nam, vond met een afgemeten voorzet de uit de rug van Nuno Mendes weggelopen Laborde: 1-0. Zeventien seconden na rust verdubbelde Stade Rennes zelfs de marge. Laborde fungeerde deze keer als aangever en vond bij de strafschopstip de doorgelopen Tait, die overtuigend de 2-0 tegen de touwen schoot.

PSG had vervolgens moeite om Stade Rennes weer in de tang te krijgen zoals voor rust het geval was. Via onder meer Sulemana was de 3-0 zelfs dichtbij, maar met 68 minuten op de klok leken les Parisiens toch terug te komen in de wedstrijd door een knap doelpunt van Mbappé. Na inmenging van de videoscheidsrechter ging er wegens buitenspel echter een streep door die treffer. Mbappé kreeg kort daarna andermaal een goede mogelijkheid om de spanning in het duel terug te brengen, maar zijn schot ging net over de lat. Ook een vrije trap van Messi scheerde maar net langs de verkeerde kant van de paal.

Met nog een kwartier te gaan greep PSG-trainer Mauricio Pochettino in door driemaal te wisselen: Georginio Wijnaldum, Mauro Icardi en Ander Herrera kwamen binnen de lijnen voor Marco Verratti, Neymar en Gueye. Met 82 minuten op de klok leek Stade Rennes echter een buitenkans te krijgen om het duel te beslissen, toen Laborde naar de grond ging in een duel met Achraf Hakimi. Scheidsrechter Ruddy Buquet draaide zijn besluit op advies van de VAR echter terug. In de slotfase kwam er vervolgens geen verandering meer in de 2-0 stand. Het betekent de tweede nederlaag voor PSG in dit seizoen, dat eerder ook de strijd om de Trophée des Champions verloor van Lille OSC.