Feyenoord Vrouwen zorgt voor grote verrassing in eerste Klassieker

Zondag, 3 oktober 2021 om 14:09 • Chris Meijer • Laatste update: 14:12

Feyenoord heeft in de eerste Klassieker in de Eredivisie Vrouwen voor een grote verrassing gezorgd. De Rotterdammers waren op Varkenoord met 4-1 te sterk voor Ajax. Zo stijgt Feyenoord met acht punten uit vier wedstrijden naar de derde plaats op de ranglijst, waarop Ajax met zeven punten uit vijf duels de vijfde plek bezet.

Ondanks de regen was Varkenoord volgepakt voor de allereerste Klassieker in het vrouwenvoetbal. Supporters van Ajax mochten overigens niet in Rotterdam aanwezig zijn, zoals dat ook in het mannenvoetbal het geval is. Op papier waren de bezoekers uit Amsterdam de favoriet, want de opstelling van Ajax bevatte met onder meer Stefanie van der Gragt, Sherida Spitse en Victoria Pelova de nodige internationals van de Oranje Leeuwinnen. Toch greep Feyenoord verrassend de voorsprong in de eerste helft.

Jada Conijnenberg schrijft geschiedenis! De @feyenoord_v1-aanvaller zet de Rotterdammers op 1-0 in de Klassieker! ???? ?? ESPN #?? #feyaja pic.twitter.com/H6qhDvSiXS — ESPN NL (@ESPNnl) October 3, 2021

Een verre corner viel na elf minuten spelen al voor de voeten van Jada Conijnenberg. Zij controleerde en schoot van dichtbij de openingstreffer achter doelvrouw Isa Pothof. De marge werd in minuut 36 verdubbeld door Maxime Bennink, die het eindstation vormde van een verzorgde Feyenoord-aanval. Ajax bracht de spanning al razendsnel terug in het duel, toen een afgeslagen voorzet van Pelova voor de voeten viel van Nadine Noordam.

Al vroeg in de tweede helft raakte Ajax dieper in de problemen. Van der Gragt moest met een rode kaart het veld verlaten na een natrappende beweging richting Pia Rijsdijk. In ondertal dook Ajax nog een aantal keer gevaarlijk op in het strafschopgebied van Feyenoord, maar met nog een kwartier te spelen bracht Cheyenne van de Goorbergh de beslissing. Een inzet van Van de Goorbergh ging door de benen van doelvrouw Pothof heen. Rijsdijk tekende vervolgens voor de 4-1, waarna Annouk Boshuizen verzuimde om de score nog verder op te voeren. Haar strafschop ging op de paal.