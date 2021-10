Götze lijkt voorlopig niet te hoeven rekenen op oproep voor Duitse ploeg

Zondag, 3 oktober 2021 om 14:07

Mario Götze heeft opnieuw geen uitnodiging gekregen voor de Duitse nationale ploeg. Bondscoach Hansi Flick erkent dat de aanvallende middenvelder van PSV weliswaar de nodige kwaliteiten bezit, maar geeft tegelijkertijd te kennen dat hij op dit moment op zijn positie betere spelers kan oproepen. Om die reden lijkt Götze voorlopig niet te hoeven rekenen op een snelle terugkeer bij die Mannschaft.

“Mario heeft kwaliteiten waar je ze nodig hebt: in het laatste derde gedeelte van het veld. Maar de kwaliteiten op zijn positie liggen simpelweg te hoog. Ik heb eigenlijk te veel aanbod op die positie”, geeft Flick te kennen in een interview met Kicker. Met Thomas Müller, Kai Havertz, Marco Reus, Jamal Musiala en Florian Wirtz bevat de selectie van Duitsland voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Roemenië en Noord-Macedonië de nodige spelers die op de positie van Götze uit de voeten kunnen.

Götze, 63-voudig international voor Duitsland, maakte in november 2017 voor het laatst deel uit van de Duitse nationale ploeg. Destijds leverde hij in de vriendschappelijke interland tegen Frankrijk (2-2) een assist. “Ik focus me op PSV en mijn prestaties hier, want dat zijn de enige zaken waar ik invloed op heb. Maar ik ken Hansi al heel lang. Sinds mijn debuut hebben we contact. Hij heeft me laatst gebeld voor het bekendmaken van de selectie, we hebben gepraat en hij heeft me wat zaken uitgelegd”, zei Götze recent tegenover Voetbal International over de nationale ploeg.