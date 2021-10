Ajax begint met twee wijzigingen aan wedstrijd tegen FC Utrecht

Zondag, 3 oktober 2021 om 13:16 • Chris Meijer • Laatste update: 13:45

Ajax heeft zijn opstelling bekendgemaakt voor de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. Trainer Erik ten Hag heeft twee wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de met 2-0 gewonnen thuiswedstrijd in de Champions League tegen Besiktas van afgelopen dinsdag. Nicolás Tagliafico en David Neres vervangen Daley Blind en Antony in de basiself van de Amsterdammers. De opvallendste afwezige in de opstelling van FC Utrecht is Quinten Timber, die het moet stellen met een plek op de reservebank. Er wordt om 14.30 uur afgetrapt in de Johan Cruijff ArenA.

Blind maakte tegen Besiktas nog de negentig minuten vol, terwijl Antony ook in dat duel voortijdig naar de kant werd gehaald voor landgenoot Neres. Los van het inbrengen van Tagliafico kiest Ten Hag voor dezelfde namens als tegen Besiktas, wat betekent dat Steven Berghuis andermaal een basisplaats heeft als aanvallende middenvelder en de voorkeur krijgt boven Davy Klaassen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Sinds de remise tegen FC Twente (1-1) is Ajax ongenaakbaar. In de zeven binnen- en buitenlandse wedstrijden daarna werd er slechts één doelpunt geïncasseerd, in de Champions League tegen Sporting Portugal. Sindsdien maakte de Amsterdammers maar liefst 31 doelpunten. FC Utrecht won een week geleden met 5-1 van PEC Zwolle en bezet mede daardoor de vijfde plek in de Eredivisie.

In de opstelling van FC Utrecht ontbreekt de meestbesproken naam in aanloop naar het duel met Ajax: Quinten Timber. De twintigjarige middenvelder werd afgelopen zomer door de Domstedelingen overgenomen van Ajax en kon tegenover zijn tweelingbroer Jurriën staan, maar heeft van trainer René Hake geen plek in de basiself gekregen. Joris van Overeem krijgt de voorkeur op het middenveld, dat met zowel Bart Ramselaar als Sander van de Streek versterkt is voor het duel in de Johan Cruijff ArenA.

Opstelling Ajax: Pasveer, Mazraoui, Timber, Martínez, Tagliafico; Álvarez, Gravenberch, Berghuis; Neres, Haller en Tadic.

Opstelling FC Utrecht: Paes, Van der Maarel, Van der Hoorn, Janssen, Warmerdam; Maher, Van Overeem, Ramselaar; Sylla, Douvika en Van de Streek.