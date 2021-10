‘Koeman verliest vertrouwen van spelersgroep door uitspraken in de media’

Zondag, 3 oktober 2021 om 13:00 • Chris Meijer • Laatste update: 13:12

Een groot deel van de selectie van Barcelona is al lang en breed het vertrouwen in Ronald Koeman verloren, zo meldt AS zondagochtend. De Nederlandse oefenmeester zei de afgelopen weken meer dan eens de steun van de spelersgroep te voelen. De manier hoe Koeman de spelersgroep deels via de media managet zorgt volgens de Spaanse sportkrant echter voor de nodige irritatie bij de spelers.

AS schrijft dat de spelers niet alleen vraagtekens plaatsen bij de ‘discutabele’ tactische beslissingen van Koeman, bijvoorbeeld om wedstrijden voor te bereiden zonder op de beoogde speelstijl te trainen. Binnen de selectie van Barcelona leeft het verwijt dat Koeman er een ‘ongewone’ manier van het managen van zijn selectie op nahoudt. Koeman zei afgelopen week dat het winnen van de Champions League ‘een mirakel’ zou zijn voor Barcelona en was tevens niet al te optimistisch over de titelkansen in LaLiga.

De aanvoerders van Barcelona - Sergio Busquets, Gerard Piqué, Jordi Alba en Sergi Roberto - distantieerden zich daar publiekelijk van. Ook uitspraken van Koeman na het met 2-0 verloren duel met Atlético Madrid van zaterdagavond zijn tegen het zere been van een deel van de selectie van Barcelona geweest. De oefenmeester wees op de persconferentie op de rol van Nico González bij het openingsdoelpunt van Atlético, dat werd aangetekend door de bij de negentienjarige middenvelder weggelopen Thomas Lemar.

Door een deel van de spelers van Barcelona wordt het publiekelijk afvallen van González niet als de beste manier beschouwd om hem te laten leren en zelfvertrouwen te geven. Tijdens de terugreis naar Barcelona is dit onder de spelers besproken. De spelersgroep zou toen volgens AS een ‘zwaargewicht’ naar voren hebben geschoven om González een hart onder de riem te steken en hem te vertellen dat het bij het leerproces hoort om fouten te maken. De spelers zouden het geen probleem hebben gevonden als Koeman González binnenskamers in plaats van publiekelijk op de fout had gewezen.

Volgens AS wordt het steeds meer duidelijk dat Koeman moeite heeft om de jonge spelers op de juiste manier te corrigeren, daar zich eerder vergelijkbare situaties met Riqui Puig en Óscar Mingueza voordeden. De krant stelt dat er na de wedstrijd tegen Benfica in de Champions League (3-0 nederlaag) ook een gesprek is geweest tussen een ‘zwaargewicht’ en Koeman, waaruit duidelijk is geworden dat de oefenmeester een groot deel van de steun in de kleedkamer is verloren.

Barcelona-voorzitter Joan Laporta verraste zaterdag voor het duel met Atlético nog door openlijk zijn steun uit te spreken aan Koeman. “Koeman zal ongeacht het resultaat tegen Atlético trainer van Barcelona blijven. Wat er ook gebeurt”, sprak Laporta. “Hij verdient een marge van vertrouwen, vooral omdat hij een barcelonista is. Ik waardeer het ontzettend dat hij in een bijzonder moeilijke tijd naar Barcelona is gekomen. Hij heeft er nog alle vertrouwen in. Na mijn gesprek met Koeman zie ik dat hij nog steeds in deze selectie gelooft, vooral vanaf het moment dat de nu geblesseerde spelers er weer bij zijn. Koeman heeft een contract en ik hoop dat we weer snel gaan winnen en goed gaan spelen. Ik weet zeker dat Koeman daar alles aan gaat doen.”